Luis María Pardo: «Las elecciones podrían suspenderse o ser impugnadas»

El Tribunal Supremo ha dado cinco días a los ministros Bolaños y Albares para cumplir el requerimiento de identificación de los afectados por la instrucción de la ley de nietos. En EL FOCO, Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, analiza las posibles consecuencias de este conflicto sobre el censo electoral.

Según explica, de unos 163.000 afectados solo se habría identificado a unos 30.000, y cuestiona que pueda completarse el trabajo en el plazo fijado. Ante esta situación, plantea tres escenarios: suspender el voto exterior CERA, suspender las elecciones hasta identificar a los afectados o permitir que voten todos. Pardo también contempla una impugnación electoral y asegura que ya advirtió a la Junta Electoral Central del problema antes de la convocatoria.

El abogado anuncia que solicitará la ejecución del auto y que se examinen posibles responsabilidades penales si los ministros incumplen la resolución. Además, anuncia una querella por las presuntas irregularidades en expedientes de nacionalidad publicadas en medios de comunicación.

Durante la entrevista, denuncia haber sufrido seguimientos, fotografías y llamadas de advertencia, aunque no identifica a sus responsables. Pardo reclama mayor protección para los jueces y cuestiona la independencia de instituciones como la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Como propuesta política, defiende una reforma constitucional que incluya la elección directa del presidente, la eliminación de los aforamientos y la limitación de mandatos.