Luis María Pardo (Iustitia Europa): «Sánchez podrá impugnar las elecciones por la Ley de Nietos»

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, cree que «Pedro Sánchez impugnará las elecciones» si no consigue que voten los ‘nietos’ del exilio que el Tribunal Supremo ha ordenado no sean incluidos, cautelarmente, en el censo electoral. Se refiere a quienes fueron inscritos en función de una instrucción de Sofía Puente firmada en 2022 como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del ministerio de Justicia. El Supremo cree que podría contravenir la Ley de Memoria Democrática al abrir el abanico de casos con los que obtener la nacionalidad española.

En una entrevista en EL FOCO de María Zabay, el abogado afirma con rotundidad: «No tengo ninguna duda de que Sánchez impugnará las elecciones». Hoy el Tribunal Supremo ha dado cinco días a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores para que identifiquen exactamente a los 163.000 ‘nietos’ en cuestión bajo amenaza de responsabilidad penal.

Luis María Pardo cree que «todo estaba preparado». Y lo explica así: «Si no se consigue identificar a las personas relacionadas con la instrucción de Sofía Puente, hay 160.000 personas que estarían dentro del censo y habría una irregularidad. No se podría votar con esas personas dentro del censo». El presidente y abogado de Iustitia Europa maneja estos escenarios posibles: «Hay dos opciones: o se suspende todo el voto CERA porque no se tienen identificadas a estas personas o se suspende las elecciones hasta que se puedan identificar a estas personas» Y añade: «Hay una tercera vía: que votasen todos».

Luis María Pardo tiene claro que en el supuesto de que no se les deje votar, «no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez impugnará las elecciones». Por ello, llama la atención sobre el hecho de ver, por ejemplo, al despacho de Baltasar Garzón personarse en la causa. El ex juez condenado por prevaricación, y marido de Dolores Delgado, ha presentado este viernes un incidente de nulidad para intentar que el Tribunal Supremo levante las medidas cautelares de la Ley de Nietos antes del 29-N: «Hay una tercera vía que está yendo por detrás con diferentes personas personándose a través de abogados conocidos para ir a una impugnación indirecta. No tengo ninguna duda. Lo hacen para personarse en el Tribunal Supremo y tener esa tercera vía por si acaso les fallase la primera. Todo esto estaba preparado».

Luis María Pardo recuerda que, en previsión de lo que está ocurriendo, «en la denuncia nuestra que da origen a todo esto, del 28 de junio, advertimos a la Junta Electoral Central: si Pedro Sánchez convoca unas elecciones, vamos a tener un problema por los plazos que marca la ley. Por eso le dijimos a la Junta ‘actuemos ahora que no hay elecciones a la vista para expulsar a todas estas personas que no tienen el derecho al voto porque después se pondrá en duda la legitimidad democrática de nuestras instituciones que nacen del censo electoral».

Conflicto institucional

Luis María Pardo deja claro en la entrevista que Sánchez busca el conflicto institucional entre el poder ejecutivo y el judicial: «Nosotros lo que decimos es que se tiene que cumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral y lo que está sucediendo ahora mismo es que hay 160.000 personas que pueden ejercer el derecho al voto y que, según el Tribunal Supremo, no pueden hacerlo. El órgano que tiene que expulsarlos del censo no es el Tribunal Supremo, es el Gobierno. Es quien tiene el poder ejecutivo. Y lo que está sucediendo es gravísimo. Es un conflicto institucional entre el poder judicial que ha dictado una resolución de cumplimiento y el poder ejecutivo de un Gobierno que ha decidido, que lo está intentando, es no dar cumplimiento del auto».

El presidente de Iustitia Europa cree que el 29-N puede haber un pucherazo electoral: «A mí lo que me preocupa es que Pedro Sánchez haya sido capaz de supeditar la legitimación de nuestras instituciones a un proceso que, en la calle, la gente lo considera un pucherazo».