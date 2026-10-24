Ayudas por embarazo en Madrid: quién puede recibir 500 euros al mes desde la semana 21 de gestación

Cobrar una ayuda de 500 euros al mes durante el embarazo es posible en la Comunidad de Madrid, pero la prestación no está abierta a todas las futuras madres. Entre los requisitos que están para conseguirla se exige una edad determinada, a los que se suman ingresos limitados y años de residencia. El dinero puede empezar a recibirse desde la semana 21 de gestación y continuar después del parto, hasta que el niño cumple dos años. El máximo que se puede llegar a cobrar es de 14.500 euros por hijo.

El Gobierno regional ha reservado cerca de 119 millones de euros para financiar estas prestaciones entre 2027 y 2029. La reserva, aprobada el 21 de octubre, se reparte de la siguiente manera: 40,5 millones para 2027, 49,2 millones para 2028 y 29,2 millones para 2029. El programa ya estaba en marcha, de modo que las mujeres que reúnen los requisitos pueden seguir solicitándolo sin esperar a que se aprueben nuevas convocatorias. Sin embargo, Madrid prepara un cambio para el próximo año ya que las madres de hasta 35 años podrán beneficiarse de los pagos si tienen un tercer hijo. La medida todavía no está vigente ya que comenzará a partir del próximo año.

Quién puede cobrar los 500 euros mensuales por embarazo en Madrid

Actualmente pueden pedir la prestación las mujeres que no hayan cumplido 31 años y estén, al menos, en la semana 21 de embarazo. También se contempla a las madres con hijos menores de dos años y a quienes hayan adoptado a un menor. Se exige residencia legal en España y empadronamiento en Madrid. Además, se exige haber vivido en la región durante cinco de los diez años anteriores a la solicitud. Pueden sumarse periodos vividos en distintos municipios.

También hay límites de ingresos. La renta anual individual debe ser inferior a 30.000 euros, mientras que el máximo establecido para la unidad familiar es de 36.200 euros. Se comprueba con los datos fiscales del ejercicio exigible. De este modo, una mujer que trabaja por cuenta ajena o propia puede solicitar la prestación y tener empleo no es motivo para denegarla. Además, debe tener continuar viviendo en Madrid mientras cobre. Y en caso de haber cambiado de domicilio, lo importante será poder justificar los periodos de residencia exigidos.

Cuánto dinero se recibe desde la semana 21 de embarazo

La ayuda consiste en 500 euros mensuales por hijo. Quien la solicite al llegar a la semana 21 y obtenga una resolución favorable podrá cobrarla durante un máximo de 29 meses, hasta sumar 14.500 euros. No todas las beneficiarias reciben el máximo. Si se solicita después del parto, los pagos comienzan en el mes en que se presenta la solicitud y terminan cuando el pequeño cumple dos años.

Por otro lado, la cantidad se calcula por hijo, de modo que si nacen gemelos, la cuantía corresponde a cada uno, siempre que se cumplan los requisitos. Las adopciones están incluidas en el programa, de modo que una familia que adopte a un menor también puede acogerse a los pagos en las condiciones previstas para estos casos. Los plazos dependen de cada situación y la administración debe aprobar la solicitud.

Las madres de hasta 35 años podrán acceder a la ayuda en 2027

La ayuda ya están en marcha aunque el límite de edad cambiará en 2027 para un grupo concreto de madres. Según ha anunciado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, las mujeres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo podrán acceder entonces a los 500 euros mensuales. No se aplica todavía a todas las embarazadas de esa edad. Falta conocer la regulación definitiva de la ampliación.

Madrid también ha aprobado que los hijos concebidos, aunque todavía no hayan nacido, se tengan en cuenta al calcular los miembros de la familia para determinadas ayudas autonómicas. Afecta a becas de comedor, Educación Infantil y ayudas al alquiler joven. Si una familia tiene dos hijos y espera el tercero, podrá acceder a la consideración de familia numerosa desde la semana 15 del embarazo, con los beneficios correspondientes en transporte, fiscalidad y determinados servicios públicos.

Cómo solicitar la ayuda de 500 euros en Madrid

El trámite puede iniciarse en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid en cualquier momento del año. Las embarazadas necesitan un informe médico que acredite las semanas de gestación, además de los documentos exigidos para verificar su identidad, residencia e ingresos. La solicitud también puede presentarse de forma presencial y no conlleva el pago de tasas. Conviene revisar los documentos antes de enviarlos para evitar requerimientos.

No hace falta esperar al parto para pedir la prestación: la semana 21 marca el primer momento en que puede solicitarse por embarazo. Recordemos que los pagos comienzan en el mes de solicitud, sin recuperar automáticamente los anteriores. Y una vez recibida la solicitud, la Comunidad de Madrid estudiará si se cumplen los requisitos y comunicará su resolución. Los fondos reservados no garantizan la concesión individual; la resolución dependerá de los datos que aporte cada solicitante y de las comprobaciones realizadas.