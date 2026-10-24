La original fiesta que celebran los gallegos el Día de Todos los Santos y el resto de españoles no conoce: es de origen celta y existía antes que Halloween

Galicia cuenta con un rico patrimonio cultural en el que las leyendas, los rituales y las creencias populares siguen ocupando un lugar destacado. Entre ellos se encuentran las tradiciones relacionadas con la noche de Halloween, que forman parte de una herencia cultural que ha pasado de generación en generación y que todavía se conserva en distintas localidades gallegas.

Estas tradiciones están vinculadas al Samaín, una festividad relacionada con el calendario celta que marcaba el comienzo del invierno. Con el tiempo, algunas de sus prácticas se mezclaron con otras creencias y se adaptaron a las costumbres locales. Hoy en día, numerosos municipios organizan actividades para mayores y pequeños y recrean el ambiente misterioso propio de estas fechas.

‘Allariz de Medo’ para celebrar Halloween en Galicia

«En Galicia, en los últimos años, el Samaín ha sido objeto de un proceso de recuperación y reivindicación para contrarrestar precisamente el creciente influjo de la fiesta norteamericana. También se han identificado en diversos lugares de Galicia ritos como el de vaciar y esculpir calabazas, o en algún caso, costumbres como no recoger la mesa tras la cena de la noche de Difuntos para permitir que el alma de algún pariente pudiese alimentarse y encender hogueras esa misma noche para guiar sus pasos hacia el más allá», subrayan desde la Oficina de Turismo de Galicia.

El Concejo de Allariz celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre una nueva edición del «Allariz de Medo», una cita que reunirá a vecinos y visitantes en un casco histórico convertido en un escenario de terror y mitología. El evento combinará tradición, ocio familiar y espectáculos callejeros, con una cuidada ambientación protagonizada por druidas, ánimas, esqueletos y criaturas del más allá durante todo el fin de semana.

Las actividades del viernes 30 de octubre comenzarán a las 19:00 horas con el espectáculo «Quen dixo medo?», a cargo de Peter Punk Pallaso, en la Plaza de Abajo. A las 20:30 horas, la solemne Santa Compaña de Silvardeiras Teatro recorrerá el casco histórico. La jornada concluirá a partir de la medianoche con una verbena discomóvil en la Plaza Mayor.

comenzarán a las 19:00 horas con el espectáculo «Quen dixo medo?», a cargo de Peter Punk Pallaso, en la Plaza de Abajo. A las 20:30 horas, la solemne Santa Compaña de Silvardeiras Teatro recorrerá el casco histórico. La jornada concluirá a partir de la medianoche con una verbena discomóvil en la Plaza Mayor. El sábado 31 de octubre, la celebración del Samaín continuará a las 19:30 horas con la actuación de la batucada Trópico de Grelos. A las 21:00 horas, la programación ofrecerá uno de sus momentos más esperados con un nuevo recorrido nocturno de la Santa Compaña por las calles del centro histórico.

Además, la organización ha anunciado que el casco histórico mantendrá una ambientación especial durante los tres días de celebración, del 30 de octubre al 1 de noviembre. Druidas, ánimas, miembros de la Santa Compaña, fantasmas, esqueletos y otras criaturas sobrenaturales recorrerán las calles y plazas para crear una atmósfera inmersiva que transportará a vecinos y visitantes al universo del terror y las tradiciones propias de estas fechas.

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Samaín Briz 2026 en Marín

El Samaín Briz se desarrolla en un parque con senderos, desniveles, vegetación y espacios cerrados, lo que permite organizar diferentes recorridos y escenografías distribuidos por distintos rincones de la finca. La edición de 2026 contará con dos rutas del terror con acceso mediante colas, cuatro estaciones del miedo repartidas por el Parque dos Sentidos, una zona infantil llamada PequeSamaín y animación musical en los alrededores de la laguna.

El sábado 31 de octubre, la Finca de Briz, en el Parque dos Sentidos, abrirá sus puertas a las 18:30 horas para dar comienzo a las actividades infantiles, las rutas del terror y las estaciones del miedo. PequeSamaín ofrecerá pintacaras, juegos, animación musical y otras propuestas para niños y familias hasta las 22:00 horas. Las rutas del terror, A Vila Embruxada y O Último Pase, estarán disponibles entre las 18:30 y las 21:00 horas, momento en el que cerrarán las colas. A esa misma hora de apertura comenzarán las cuatro estaciones del miedo, repartidas por el parque y activas hasta las 22:00 horas. La animación y la música en la zona de la laguna se prolongarán desde las 19:00 hasta las 22:30 horas, mientras que el fin de fiesta está previsto para las 23:00 horas.

La edición de 2026 contará con dos recorridos temáticos y cuatro escenarios ubicados en los jardines del Parque dos Sentidos. Las rutas del terror estarán abiertas de 18:30 a 21:00 horas e incluirán A Vila Embruxada, preparada por la comparsa Os da Caña, y O Último Pase, organizado por el CD La Peña. Por su parte, las estaciones del miedo se podrán visitar de 18:30 a 22:00 horas. Los escenarios serán A Granxa Fantasma, A Pandilla Circense do Terror, Hospital das Ánimas en Pena y O Circo das Ánimas Perdidas.

La programación infantil se desarrollará de 18:30 a 22:00 horas e incluirá pintacaras, juegos, animación musical y otras actividades dirigidas a niños y familias. «Esta colaboración vuelve a convertir el Samaín Briz en una celebración colectiva, en la que el trabajo de las entidades locales contribuye a ofrecer una programación para distintos públicos en torno a una de las noches más especiales del otoño», señalan desde el Concejo de Marín.