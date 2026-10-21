Cuándo es Halloween 2026 en España: todo lo que necesitas saber sobre la noche de los muertos

Halloween se celebra cada año el 31 de octubre, justo antes del Día de Todos los Santos, que tiene lugar el 1 de noviembre. Sus raíces se encuentran en una antigua celebración celta conocida como Samhain, cuyo origen se remonta a hace más de 2.000 años en territorios que actualmente corresponden a Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia. Los celtas celebraban el final del verano y la llegada del invierno el 31 de octubre. Según sus creencias, durante esa noche la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba, y los espíritus podían pasar de un lado a otro.

Para protegerse de las presencias malignas, encendían grandes hogueras y se cubrían con disfraces y máscaras para pasar desapercibidos entre los espíritus. En el siglo VIII, el papa Gregorio III fijó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una jornada dedicada a homenajear a los santos y mártires. La noche anterior, el 31 de octubre, comenzó a conocerse como All Hallows’ Eve, una expresión que, con el paso del tiempo, dio lugar al nombre de Halloween.

Halloween 2026: historia y cómo celebrar

La tradición del «truco o trato» surgió de la combinación de antiguas costumbres europeas y prácticas más recientes. Durante la Edad Media, en países como Irlanda, Escocia e Inglaterra, se celebraba una costumbre conocida como «souling», un término relacionado con la palabra inglesa «soul», que significa «alma».

En el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, las personas más pobres recorrían las casas para pedir «soul cakes» o «pasteles de alma». A cambio de estos alimentos, se comprometían a rezar por los familiares fallecidos de quienes se los entregaban.

Durante el siglo XIX, los inmigrantes procedentes de Irlanda y Escocia trasladaron estas costumbres a Estados Unidos. Allí se mezclaron con otras tradiciones locales y fueron evolucionando hasta la actualidad. Hoy en día, Halloween se celebra el 31 de octubre con disfraces, decoraciones terroríficas, fiestas y el tradicional «truco o trato». La comida también ocupa un lugar destacado, con dulces, postres y platos inspirados en calabazas, fantasmas y otros símbolos de la noche más terrorífica del año.

Los mejores planes en Madrid

Bajo el título «Samhain, un portal entre dos mundos. Cruza al origen de Halloween», Turismo de Irlanda, en colaboración con NOMAD Museo Inmersivo, a través de una representación teatral en un entorno digital e inmersivo, invita a descubrir la esencia de esta celebración. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer sus raíces en una puesta en escena inspirada en el folclore irlandés y sus relatos entre dos mundos. La experiencia Samhain se celebrará en NOMAD Museo Inmersivo entre el 29 y el 31 de octubre. La entrada será gratuita.

Círculo de Bellas Artes

El próximo sábado 31 de octubre de 2026, el Círculo de Bellas Artes de Madrid celebrará su esperada fiesta de Halloween, que comenzará a las 22:30 horas y se prolongará hasta las 05:00 horas. La propuesta contará con una experiencia artística inmersiva, con un cartel exclusivo del artista mexicano Saner, decoraciones temáticas del estudio Fábrica de Texturas y visuales envolventes de Héctor de la Puente.

La música será otra de las grandes protagonistas de la noche, con ocho DJs en el Salón de Baile y la Sala de las Columnas. La programación musical, comisariada por Piti Vaccari y Mila Moon, incluirá una amplia variedad de estilos, desde electrónica, house e indie hasta dembow, guaracha, RKT, ritmos tropicales y vanguardia latina. Angela Blackburn, Mila Moon, Piti Vaccari, Andy Grey, Eme DJ, SUJAILA, MaambO! y Coco DJ serán los encargados de poner ritmo a la noche.

Micropolix

«Este Halloween, Micropolix se transforma en una ciudad ambientada para vivir una experiencia familiar llena de diversión, sustos suaves y actividades especiales para niños. Ven los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre y disfruta de Halloween en Madrid en un espacio pensado para familias».

Entre las actividades especiales de Halloween en Micropolix destaca el pasaje del terror en el crucero, una propuesta pensada para que los más valientes disfruten de sustos, emoción y risas en familia. Además, la ciudad estará decorada y ambientada con motivos propios de esta celebración, creando una experiencia diferente para los niños desde el momento en que entren. La programación también incluirá pintacaras de Halloween, para que los pequeños puedan completar su visita con un toque terroríficamente divertido.

Halloween en Micropolix se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en los siguientes horarios: el viernes de 17:45 a 21:15 horas, y el sábado y domingo de 11:45 a 18:00 horas. Para garantizar la disponibilidad, se recomienda comprar las entradas por internet con antelación.

Para los niños de 4 a 6 años, el precio será de 12,50 euros el viernes y de 17,95 euros el sábado y el domingo. En el caso de los niños de 7 a 14 años, las entradas costarán 13,50 y 19,95 euros, respectivamente. Por su parte, los adultos de entre 15 y 60 años pagarán 9,50 euros el viernes y 14,95 euros durante el fin de semana.