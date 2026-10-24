La Policía Nacional blindará a cal y canto el acto de Abascal en Palma para evitar altercados violentos

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplazados desde la Península y efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Baleares integrarán el dispositivo de seguridad, que contará con furgones antidisturbios y vigilancia mediante drones.

La Policía desplegará un amplio dispositivo de seguridad para blindar el acto de Santiago Abascal en Palma y evitar posibles altercados violentos. El operativo contará con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegados desde la Península, así como efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Baleares, especializados en la prevención de incidentes y el mantenimiento del orden público.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el objetivo es evitar que se reproduzcan episodios de tensión como los registrados en distintos puntos de la Península durante otros actos de VOX, en los que la formación denunció una supuesta falta de previsión y de efectivos en los dispositivos policiales.

Por su parte, según fuentes próximas al caso consultadas por OKBALEARES, no consta ninguna manifestación o concentración autorizada contra la intervención de Abascal en Palma. Ante esta situación, la Policía mantendrá la vigilancia para prevenir posibles incidentes y actuar ante cualquier alteración del orden público, conforme a la legislación vigente.

Las consignas policiales pasan por garantizar que el evento se desarrolle con la máxima tranquilidad y seguridad posible. En principio, la presencia de agentes se adaptará a las circunstancias y a la evolución de la situación, aunque el dispositivo contará con numerosos furgones antidisturbios preparados para intervenir si se producen incidentes o intentos de sabotear el acto.

Además, el operativo contempla el uso de drones para vigilar desde el aire los movimientos en las inmediaciones y facilitar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo. El despliegue pretende garantizar la seguridad de los asistentes, prevenir enfrentamientos y permitir que el acto político de Santiago Abascal en Palma se desarrolle sin incidentes.