Ya es oficial: Bizum impulsa una nueva forma de pagar en España y busca cambiar cómo pagamos en las tiendas físicas

Bizum la app de pago más utilizada en España, comienza a hacerse sitio ahora en las cajas de los comercios físicos, donde hasta ahora lo habitual era pagar con tarjeta, efectivo o también con la app de nuestro banco en el móvil. La plataforma, que hasta la fecha usamos para devolver dinero a un amigo o repartir la cuenta de una comida, ya nos sirve también para hacer compras presenciales acercando el teléfono al datáfono. El pago se carga directamente en la cuenta bancaria, sin necesidad de utilizar una tarjeta. Se trata de algo que funciona desde mayo pero que en la actualidad ya encontramos y con el servicio activado en muchos bancos, desde Caixabank a BBVA, pasando por Ibercaja o ING.

Y no sólo este mes de Octubre se han sumado más bancos y por ejemplo Banco Sabadell ha preparado más de 340.000 terminales de comercios para aceptar estos pagos, mientras que Eroski ha comenzado a ofrecerlos en los supermercados Caprabo de Cataluña. El sistema utiliza la misma tecnología sin contacto que conocemos de las tarjetas y los teléfonos móviles, de manera que no será necesario aprender un procedimiento complicado. Eso sí, conviene distinguir entre el Bizum que utilizamos habitualmente para enviar dinero y esta nueva modalidad que además se llama Bizum Pay y que tiene su propia aplicación, de modo que es importante dejar claro que la app de Bizum que seguro ya muchos tienen no sirve y primero de todo se debe descargar la del servicio de pago.

Cómo pagar con Bizum en una tienda física sin sacar la tarjeta

El procedimiento resulta familiar para cualquiera que haya pagado alguna vez con el teléfono. A través de la app de Bizum Pay, sólo tienes que ir a la caja, desbloquear el móvil y acercarlo al datáfono del establecimiento, siempre que el dispositivo tenga tecnología NFC y la entidad bancaria permita realizar este tipo de operaciones. Y si el servicio está configurado como medio de pago predeterminado, no hace falta que abras la app ya que sólo con desbloquear el móvil y acercarlo verás como se produce el pago.

La diferencia respecto a los pagos con tarjeta se encuentra en el recorrido del dinero. En una compra realizada con Bizum desde cuenta, el importe pasa de la cuenta del comprador a la del comercio sin utilizar las redes internacionales de tarjetas. Tampoco hay que escribir el número de teléfono de la tienda, como sucede cuando enviamos dinero a otra persona, ni esperar una petición de cobro. Bizum Pay permite además incorporar tarjetas bancarias, aunque en ese caso la operación no sería un pago directo de cuenta a cuenta.

Banco Sabadell y Eroski amplían el pago con Bizum en España

La noticia llega después de varios meses de implantación y de las últimas incorporaciones anunciadas por las empresas. Banco Sabadell comunicó el 20 de octubre que más de 340.000 comercios de sus clientes ya disponen de terminales preparados para aceptar Bizum presencial. Entre las compañías que participan en este despliegue se encuentran Eroski y Restaurant Brands Europe, propietaria de las marcas Burger King, Popeyes y Tim Hortons. Para los negocios, una de las ventajas es que pueden activar el servicio en los datáfonos existentes, sin tener que comprar necesariamente otros aparatos.

Eroski también ha comenzado a admitir esta modalidad de pago, aunque por ahora no está disponible en todos sus establecimientos. Los primeros han sido los supermercados Caprabo de Cataluña y la previsión es extenderla al resto de las tiendas de alimentación del grupo en la Península y Baleares. La compañía ha aclarado que esta incorporación no incluye las gasolineras ni los establecimientos Forum Sport. Tampoco ha fijado una fecha única para completar el despliegue, ya que dependerá de cuándo habiliten el servicio las distintas entidades bancarias.

¿Todos los supermercados y tiendas están obligados a aceptar Bizum?

El hecho de que Bizum permita pagar presencialmente no obliga a los establecimientos a incorporar esta opción. Cada negocio decide los medios de pago que ofrece y debe tener el servicio activado a través de su banco o proveedor. Lo mismo sucede con los clientes: aunque utilicen Bizum para enviar dinero desde hace años, es posible que su entidad todavía no les permita realizar compras sin contacto directamente desde la cuenta.

Las cifras difundidas este mes reflejan hasta dónde ha llegado el servicio. Según Bizum, unos 21 millones de usuarios ya tenían habilitados los pagos presenciales y más de 1,7 millones de establecimientos contaban con terminales compatibles. No obstante, esas cantidades hacen referencia a la disponibilidad de la función, no al número de personas que la utilizan diariamente. Para comprobar si se puede pagar de esta manera, lo más práctico es consultar la aplicación del banco antes de acudir al comercio.

Cuánto cuesta pagar con Bizum y qué límites tienen las compras

Los clientes no tienen que pagar una comisión adicional por utilizar Bizum en una tienda física. Los establecimientos, en cambio, pueden tener que asumir las tarifas acordadas con sus bancos, igual que sucede con otros sistemas de cobro. En cuanto a los importes, las compras presenciales no están sujetas necesariamente a los límites establecidos para las transferencias entre particulares, aunque cada entidad puede fijar sus propias condiciones.

Por eso, antes de utilizar Bizum Pay por primera vez, conviene comprobar que el teléfono es compatible, que la aplicación está configurada y que el banco admite las operaciones presenciales. También puede resultar útil llevar otra forma de pago cuando se visite un comercio por primera vez. Aunque el número de establecimientos preparados sigue creciendo, todavía no es posible dar por hecho que cualquier tienda española acepte Bizum en su datáfono.