La alerta de los expertos por este mamífero invasor que llegó a España como mascota y ya preocupa a una parte del país

Una especie exótica introducida en España como animal de compañía se ha transformado en una amenaza para la fauna autóctona y el equilibrio de los ecosistemas. Se trata del coatí, un mamífero procedente de América que guarda cierto parecido con el mapache, aunque se distingue por su hocico más largo y su característica cola anillada. Existen dos especies principales: el coatí rojo (Nasua nasua) y el coatí de nariz blanca (Nasua narica).

Actualmente, el coatí está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Una de las zonas donde más preocupa su expansión es Mallorca, donde el coatí de cola anillada ha logrado establecerse en áreas boscosas del suroeste de la Sierra de Tramontana. Su dieta omnívora representa un riesgo para los ecosistemas insulares, especialmente sensibles a la introducción de depredadores y otras especies ajenas al entorno.

Preocupación por la expansión del coatí en España

El coatí es originario de América y su área de distribución abarca desde el sur de Estados Unidos hasta el noroeste de Uruguay. En España, está incluido en el Real Decreto 630/2013, que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Esta clasificación implica la prohibición general de poseer, transportar, traficar o comercializar ejemplares vivos o muertos, tal y como establece el artículo 7 de dicha normativa.

En los hábitats naturales, su presencia limita la disponibilidad de alimento para otros herbívoros y dificultar la regeneración de determinadas especies vegetales. Además, su depredación sobre aves y otros animales puede perjudicar a especies amenazadas. Por otro lado, en algunas zonas puede actuar como reservorio de parásitos como Toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis, y Trypanosoma cruzi, responsable de la enfermedad de Chagas, que suponen un riesgo para la salud humana.

Asimismo, según advierte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las madrigueras que excava el coatí pueden debilitar riberas, presas, acequias y otros sistemas de riego. Finalmente, su actividad puede provocar importantes desperfectos en cultivos y jardines.

Mallorca y Aragón

En Mallorca, el coatí de cola anillada se ha establecido en las zonas boscosas del suroeste de la Sierra de Tramontana. Su presencia reduce considerablemente las poblaciones de fauna autóctona, incluidas algunas especies que sólo existen en el archipiélago balear. Además, al tratarse de un animal omnívoro, puede modificar la disponibilidad de alimento para los herbívoros y dificultar la regeneración de determinadas plantas.

En Aragón, el Plan General de Caza para la temporada 2026-2027 contempla la posibilidad de conceder autorizaciones excepcionales para cazar con arma o capturar mediante trampas determinados mamíferos exóticos invasores incluidos entre las especies cinegéticas. Entre ellos figuran el coatí, el coipú y el mapache. Estas medidas buscan facilitar el control y la posible erradicación de animales que supongan un riesgo la fauna autóctona y alterar el equilibrio de los ecosistemas locales.

«El control poblacional de ejemplares de coatí, coipú y mapache va a ser muy importante a la hora de la prevención», explica Alfonso Calvo, director general de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón. «Hemos creado una mesa de trabajo del conejo de monte en la que están representados todos los actores sociales del territorio. Los cazadores no dan abasto para poder controlar esta plaga», según recoge Aragón Play.

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras recoge especies procedentes de otros territorios cuya presencia en España puede representar una grave amenaza para la fauna y la flora autóctonas, los hábitats y los ecosistemas. También incluye aquellas que pueden ocasionar perjuicios a la agricultura o afectar a los recursos económicos vinculados al aprovechamiento del patrimonio natural.

La Ley 42/2007 define además una especie exótica invasora como aquella que «se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética».