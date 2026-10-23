Interior alerta sobre atentados yihadistas contra policías y manifestantes en España

El Ministerio del Interior ha alertado este viernes, a través de una nota interna, de la detección de «un llamamiento a atacar tanto a la policía como a los manifestantes en las protestas» que tienen lugar en España y en varios países europeos. Este llamamiento se está haciendo desde una web del entorno yihadista afín a Dáesh, tal y como ha informado el departamento del Gobierno que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Tal y como informa Interior, «la publicación menciona concretamente a España y, junto a la incitación a llevar a cabo los ataques, se ofrecen consejos sobre cómo perpetrarlos, sugiriendo el uso de explosivos o cuchillos». Asimismo, se desglosan los consejos que algunos usuarios recomiendan llevar a cabo para la acción, como los atropellamientos.

«En los ataques con explosivos se recomienda el martirio, es decir: la inmolación del atacante. Por otro lado, en los ataques con cuchillos, se explican las longitudes que el arma debe tener para infligir el máximo daño posible, así como las zonas del cuerpo donde el ataque ‘garantiza el éxito’», explica el Ministerio del Interior en la nota. Además, el texto afirma que «el elevado número de manifestantes», en el caso de las concentraciones producidas en Francia, ofrece una «rara y valiosa oportunidad de atacarlos».

Por último, la nota añade que los agentes de la Policía se convierten «en una presa fácil» durante los forcejeos que pueden tener lugar con los manifestantes.

Desde el sindicato Jupol han mostrado su preocupación ante el conocimiento de la alerta emitida por posibles ataques a la policía desde grupos islamistas. El sindicato de policías nacionales denuncia el «silencio institucional» del Gobierno de Pedro Sánchez ante el aumento de ataques de los agentes, que «se juegan su integridad física para garantizar la seguridad y restablecer el orden público». Además, exigen una «condena clara y sin matices» ante la violencia ejercida contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.