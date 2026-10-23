Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Feijóo acusa a Sánchez de «agitar el miedo» para evitar que se hable de sus «innumerables escándalos»
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «agitar el miedo» para evitar que se hable de «los innumerables escándalos» del Ejecutivo y su falta de soluciones para resolver los «problemas de los españoles».
Feijóo ha sostenido que es «obvio» que el Gobierno «ya no tiene hueco para ofrecer nada bueno a nuestro país» tras dos legislaturas y que su «único plan» es «seguir con el espectáculo y agitar el miedo» con «mentiras y con manipulación».
A juicio de Feijóo, Sánchez mantiene este «espectáculo» porque cree que «con un poco de suerte, igual los jueces dejan de actuar» o «se deja de hablar de los innumerables escándalos de esta legislatura», de los «17 sumarios de corrupción» o de la «invasión» de Ceuta con miles de ciudadanos de «un país como Marruecos».
Asimismo, ha considerado que quien ha olvidado los problemas de los españoles y «ha creado muchos», «no parece que esté habilitado para resolver alguno». Por ello, el presidente del PP ha pedido que «nadie se deje intimidar» por el «miedo al cambio».
«En mi opinión, el Gobierno que hoy se desmorona en España busca algo: la impunidad», ha sentenciado el dirigente ‘popular’.
Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que, si sigue gobernando después de las elecciones generales del 29 de noviembre, el programa La Revuelta de TVE continuará emitiéndose y ha alertado de que, si PP y Vox llegan a La Moncloa, impondrán «censura».
«Yo aspiro a renovar cuatro años, La Revuelta sí quiere cuatro años más en Televisión Española», ha afirmado Sánchez.
«El servicio público de la televisión pública también es hacer reír con humor inteligente y hacer que la gente se vaya a la cama feliz, optimista, que eso también hace falta en este país», ha señalado.
En ese sentido, ha advertido de que en Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox van a «cancelar subvenciones a películas que ellos consideren ideologizadas» y denuncia que en Valladolid «acaban de suspender» una obra de teatro de Federico García Lorca. «Eso es censura», ha lamentado. «Ese tipo de cosas no pertenecen a la España del siglo XXI, no debemos permitir que avance el pasado», ha manifestado.
Los partidos extraparlamentarios, a contrarreloj para recoger avales y concurrir el 29-N
Los partidos extraparlamentarios han multiplicado su actividad y trabajan a contrarreloj para reunir los avales que les permitan concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tienen hasta el 26 de octubre para recabar esos apoyos.
Feijóo defiende que Vox no se presente al Senado en las provincias donde no logra escaño y que PP corresponda el «gesto»
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que en las elecciones generales del 29 de noviembre Vox no se presente al Senado en aquellas provincias donde no puede lograr escaño y que el Partido Popular corresponda ese «gesto». Además, ha admitido que este miércoles habló por ultima vez con el presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre este tema.
«Sería lógico que Vox en aquellas provincias donde no va a obtener senador valore la posibilidad de no presentarse y que el Partido Popular corresponda a ese gesto», ha declarado Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser.
El presidente del PP ha admitido que en este momento no puede ofrecer ninguna «información veraz y definitiva» sobre la posibilidad de que Vox «no se presente a determinadas provincias y hacer algún pacto puntual en alguna de ellas».
Feijóo promete reformar la ley de eutanasia si llega al Gobierno: «La vida digna está por encima de la muerte digna»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que modificará la ley de eutanasia si llega a La Moncloa. «La vida digna está por encima de la muerte digna», ha defendido el dirigente popular al justificar su propuesta de reforma.
Feijóo ha explicado que ha mantenido reuniones con médicos y sociedades científicas para abordar esta cuestión y ha cuestionado el papel que desempeñan los profesionales sanitarios en la legislación actual. «Nos parece que en esta ley de eutanasia el papel del médico, el papel del especialista, es un papel secundario que creo que se lo tenemos que ofrecer a la persona antes de tomar una decisión», ha señalado.
En este sentido, el presidente del PP ha reiterado su intención de modificar la normativa y ha afirmado que la reforma afectaría también a los procesos de eutanasia que se encuentren activos y en tramitación.
Feijóo cree que los padres deben conocer si su hija de 16 años quiere abortar y dice que abrirá el debate si gana
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que si una chica de 16 años quiere abortar, sus padres deben tener «conocimiento» de esa decisión y se ha comprometido a abrir este debate si gana las elecciones generales del 29 de noviembre y llega al Palacio de la Moncloa.
En una entrevista en la Cadena Ser, Feijóo ha garantizado que las mujeres en España tengan los «mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria» si deciden interrumpir el embarazo, de forma que «puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi país». «Yo lo garantizo en la pública y en la privada», ha apostillado, si bien ha dicho que él no puede «obligar a un médico» a practicar un aborto.
Al ser preguntado si el PP va a obligar a las chicas de 16 y 17 años a tener el permiso de sus padres para abortar, Feijóo ha señalado que su «opinión personal» es que debería tener «el conocimiento de sus padres» y ha añadido que considera que «es un debate que procede».
«¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?», ha enfatizado.
Feijóo fija como prioridad la salida de Sánchez de Moncloa incluso si el PSOE gana el 29-N
Alberto Núñez Feijóo ha situado la salida de Pedro Sánchez del Gobierno como el principal objetivo de su estrategia política de cara al 29 de noviembre. En una entrevista concedida este viernes a Aimar Bretos en la Cadena SER, el líder del PP ha evitado aclarar si respetaría una eventual victoria del PSOE en votos en caso de que los números del bloque de la derecha le permitieran acceder a La Moncloa.
«Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya del Gobierno. Abrir una nueva etapa en mi país, que se produzca un cambio político, que abandonemos la decadencia y una cierta delincuencia que hemos visto durante estos años», ha declarado Feijóo.
Preguntado por la posibilidad de que el PP no fuera la fuerza más votada en las urnas, el dirigente popular ha descartado ese escenario y ha apelado a los resultados de las recientes elecciones autonómicas. «No contemplo esa hipótesis porque no tengo ninguna información que no diga que el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política en España», ha afirmado.
Feijóo niega haber negociado con Vox el reparto de ministerios
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que nunca ha mantenido conversaciones con Vox para negociar un posible reparto de carteras ministeriales.
Feijóo dice que incluirá Igualdad «dentro de otros ministerios»
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que integrará las competencias de Igualdad en otros ministerios si llega al Gobierno y ha descartado mantener la actual estructura ministerial. «No voy a mantener 22 ministerios», ha afirmado el líder del PP, quien ha defendido que el departamento que asuma estas funciones también se ocupe de otras áreas.
En este sentido, Feijóo ha cuestionado el funcionamiento de la actual cartera de Igualdad y ha señalado que su responsable debe asumir más responsabilidades: «Le voy a decir a la ministra o el ministro lo que lleve, que se encargue de otras cosas, no solamente igualdad. La ministra de Igualdad no puede trabajar de ocho a tres».
El dirigente popular también se ha definido como feminista y ha defendido la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. «Me he criado en una casa con más mujeres que hombres, cómo voy yo a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre. Claro que sí», ha asegurado.
Sánchez promete que si sigue gobernando ‘La Revuelta’ seguirá en TVE y alerta de que PP y Vox impondrán «censura»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que si sigue gobernando después de las elecciones generales del 29 de noviembre el programa ‘La Revuelta’ de TVE continuará emitiéndose y ha alertado de que si PP y Vox llegan a La Moncloa impondrán «censura».
«Yo aspiro a renovar cuatro años, ‘La Revuelta’ si quiere cuatro años más en Televisión Española», ha afirmado en una entrevista en este mismo espacio, presentado por David Broncano, y que ha recogido Europa Press.
«El servicio público de la televisión pública también es hacer reír con humor inteligente y hacer que la gente se vaya a la cama feliz, optimista, que eso también hace falta en este país», ha señalado.
En ese sentido ha advertido de que en Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox van a «cancelar subvenciones a películas que ellos consideren ideologizadas» y denuncia que en Valladolid «acaban de suspender» una obra de teatro de Federico García Lorca. «Eso es censura», ha lamentado. «Ese tipo de cosas no pertenecen a la España del siglo XXI, no debemos permitir que avance el pasado», ha manifestado.
El Gobierno aprueba subvenciones por 350.000 euros para fundaciones de los partidos: PP, el más beneficiado con 119.605
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones con un importe máximo de 350.000 euros para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales.
Según el real decreto, firmado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, las fundaciones y asociaciones beneficiarias deberán tener entre sus fines estatutarios de interés general «el desarrollo de actividades culturales, incluyendo el estudio y desarrollo del pensamiento político y social».
La cuantía de la subvención se determinará en función proporcional a la representación obtenida en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 por las formaciones políticas a las que las fundaciones y asociaciones se encuentren vinculadas.
Temas:
- Directo
Feijóo ve «lógico» que Vox no se presente en provincias donde no va a obtener senadores
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que «sería lógico» que Vox valore la posibilidad de no presentarse al Senado en aquellas provincias donde no va a obtener senador y que el PP «valore este gesto».
En una entrevista en la Cadena Ser, Feijóo ha dicho que todavía no puede dar ninguna información «veraz y definitiva» sobre qué se va a acordar con Vox de cara a las elecciones del 29N en el Senado porque el acuerdo «no está cerrado», pero ha confirmado que hay conversaciones en este sentido.
«Dependerá de la voluntad de Vox si quiere renunciar a presentarse en provincias donde no tiene senador», ha afirmado, y, si eso es así, «se puede llegar a un pacto».
«Yo estoy de acuerdo en buscar alguna solución para rentabilizar los votos no sanchistas y que eso se pueda traducir en senadores», ha agregado el líder del PP, quien ha confirmado que ha hablado sobre esta posibilidad con el líder de Vox, Santiago Abascal.