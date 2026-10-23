Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Feijóo acusa a Sánchez de «agitar el miedo» para evitar que se hable de sus «innumerables escándalos»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «agitar el miedo» para evitar que se hable de «los innumerables escándalos» del Ejecutivo y su falta de soluciones para resolver los «problemas de los españoles».

Feijóo ha sostenido que es «obvio» que el Gobierno «ya no tiene hueco para ofrecer nada bueno a nuestro país» tras dos legislaturas y que su «único plan» es «seguir con el espectáculo y agitar el miedo» con «mentiras y con manipulación».

A juicio de Feijóo, Sánchez mantiene este «espectáculo» porque cree que «con un poco de suerte, igual los jueces dejan de actuar» o «se deja de hablar de los innumerables escándalos de esta legislatura», de los «17 sumarios de corrupción» o de la «invasión» de Ceuta con miles de ciudadanos de «un país como Marruecos».

Asimismo, ha considerado que quien ha olvidado los problemas de los españoles y «ha creado muchos», «no parece que esté habilitado para resolver alguno». Por ello, el presidente del PP ha pedido que «nadie se deje intimidar» por el «miedo al cambio».

«En mi opinión, el Gobierno que hoy se desmorona en España busca algo: la impunidad», ha sentenciado el dirigente ‘popular’.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que, si sigue gobernando después de las elecciones generales del 29 de noviembre, el programa La Revuelta de TVE continuará emitiéndose y ha alertado de que, si PP y Vox llegan a La Moncloa, impondrán «censura».

«Yo aspiro a renovar cuatro años, La Revuelta sí quiere cuatro años más en Televisión Española», ha afirmado Sánchez.

«El servicio público de la televisión pública también es hacer reír con humor inteligente y hacer que la gente se vaya a la cama feliz, optimista, que eso también hace falta en este país», ha señalado.

En ese sentido, ha advertido de que en Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox van a «cancelar subvenciones a películas que ellos consideren ideologizadas» y denuncia que en Valladolid «acaban de suspender» una obra de teatro de Federico García Lorca. «Eso es censura», ha lamentado. «Ese tipo de cosas no pertenecen a la España del siglo XXI, no debemos permitir que avance el pasado», ha manifestado.