Los universitarios de La Coruña desmontan el bulo estudiantil antifascista: «Aquí nunca les hemos visto»

OKDIARIO ha recorrido desde primera hora de la mañana este miércoles las facultades de la Universidad de La Coruña para comprobar el alcance de la huelga estudiantil y las movilizaciones convocadas por grupos vinculados al movimiento antifascista contra la visita de Santiago Abascal a la ciudad. El resultado ha sido un ambiente de absoluta tranquilidad y alumnos que, en muchos casos, ni siquiera conocían la convocatoria o ignoraban los motivos de la protesta.

La ultraizquierda había llamado a movilizarse contra el presidente de Vox con el argumento de que su presencia en Galicia suponía «una provocación». Entre las organizaciones que han impulsado estas iniciativas figuran colectivos como Galiza Nova, conocidos como «los cachorros del BNG», que han promovido el rechazo a la visita del dirigente político.

Sin embargo, el recorrido de OKDIARIO por las facultades de Economía, Filología y Tecnología ha puesto de manifiesto la escasa repercusión que la supuesta huelga había tenido entre los estudiantes consultados.

«Nunca los vi», respondió una estudiante al ser preguntada por la presencia de los grupos antifascistas en la facultad. Tampoco había hablado del asunto con sus compañeros de clase ni sabía explicar por qué se había convocado una huelga coincidiendo con la visita de Abascal.

La joven apuntó, además, que algunas movilizaciones estudiantiles pueden terminar convirtiéndose en una excusa para no acudir a clase, aunque no conocía los detalles de esta convocatoria. En su opinión, la imagen que se proyecta sobre la actividad política en la universidad «no se corresponde necesariamente con lo que los alumnos viven a diario».

«Todo siempre se mantiene súper tranquilo», explicó otra alumna, mientras describía la convivencia habitual en las aulas. Preguntados por si llevar una bandera de España podía provocar que alguien fuera señalado como «facha», los estudiantes sostuvo que, al menos en su facultad, los compañeros se respetan bastante.

No obstante, entre los jóvenes entrevistados también hubo quienes conocían la visita del dirigente de Vox, aunque no por los canales universitarios. Uno de ellos explicó que se había enterado a través de amigos que tenían previsto acudir a la plaza, pero no porque el asunto se hubiera tratado en su facultad.

Este estudiante rechazó que la presencia de Abascal constituyera una ofensa y cuestionó que se calificara de fascista al dirigente político. «Yo no pienso que sea una ofensa», señaló otro entrevista. A su juicio, Abascal «busca que España prospere «y las acusaciones contra él utilizan términos que considera «excesivos».