La ultraizquierda organiza una «concentración antifascista» para boicotear mañana a Abascal en La Coruña

Desde que Vox anunció varios actos en Galicia y Asturias para este próximo miércoles, el movimiento antifascista ha puesto en marcha una campaña para movilizar a jóvenes estudiantes e intentar boicotear la agenda de Santiago Abascal. Sus promotores acusan al líder de Vox de pretender difundir «su discurso racista, machista y españolista» y consideran que su presencia constituye una «provocación».

Entre las organizaciones que secundan las consignas del movimiento antifascista figuran Galiza Nova e Izquierda Revolucionaria. Estas formaciones se suman a la estrategia de movilización contra Vox en un contexto de protestas y disturbios protagonizados por grupos antifascistas en distintos puntos de Europa durante las últimas semanas, con episodios en España, Francia e Italia.

Siguiendo esta estrategia, el movimiento antifascista ha convocado una huelga estudiantil tanto en La Coruña como en Avilés para promover concentraciones coincidiendo con los actos previstos por Abascal este miércoles. En ambas localidades gobierna el PSOE. Hasta el momento, ninguno de los alcaldes se ha pronunciado y se desconoce si han solicitado algún tipo de permiso para concentrarse.

En la ciudad gallega, los convocantes han organizado una protesta coincidiendo con la comparecencia ante los medios de comunicación que el líder de Vox tiene prevista. En Avilés, han elegido las puertas del Ayuntamiento como escenario de la movilización.

La convocatoria se enmarca así en una campaña dirigida a obstaculizar los actos de Vox mediante la movilización de estudiantes y la organización de protestas paralelas al recorrido de su presidente.

Además, Galiza Nova está considerada la organización juvenil vinculada al BNG. La formación nacionalista se encuentra, según apuntan algunas encuestas, en una pugna por un escaño con el PP en la provincia de Pontevedra, en un escenario marcado por la fragmentación del espacio político a la izquierda del PSOE, con las divisiones entre Sumar y Podemos como uno de sus principales factores.