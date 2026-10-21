Estos son los adoquines que han lanzado los antifascistas para reventar el mitin de Vox en La Coruña

Los disturbios registrados este miércoles en la plaza de María Pita, en La Coruña, provocados por el movimiento antifascista han dejado imágenes de gran tensión durante el acto de precampaña de Santiago Abascal. Grupos de manifestantes radicales han lanzado piedras y adoquines contra los agentes de la Policía Nacional a las puertas del Ayuntamiento, además de arrojar sillas del mobiliario de las terrazas.

Las imágenes grabadas por OKDIARIO muestran los adoquines utilizados durante los enfrentamientos contra la Policía Nacional, que obligaron a los antidisturbios a intervenir para contener los incidentes y mantener separados a los manifestantes y a los simpatizantes de Vox. La situación se agravó después de la comparecencia de Abascal, cuando se produjeron nuevos lanzamientos de objetos y cargas policiales.

La concentración había sido convocada por colectivos vinculados al movimiento antifascista para protestar contra la visita del presidente de Vox. Entre las organizaciones que habían promovido las movilizaciones figuraban Galiza Nova, vinculada al BNG, y otros colectivos estudiantiles y sociales.

Pese a las protestas, Abascal pudo comparecer ante los medios de comunicación en María Pita. Durante su intervención, el líder de Vox defendió que su formación no se dejará intimidar por las movilizaciones destinadas a impedir sus actos públicos.

Los incidentes han vuelto a poner el foco en los intentos de boicot a los actos de Vox y en la violencia registrada durante algunas de las protestas contra la formación. La jornada terminó con cargas policiales y detenciones, en medio de una fuerte tensión en el centro de la ciudad.