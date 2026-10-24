Buscan voluntarios para vivir gratis en la Antártida cobrando hasta 2.500 euros al mes: el trabajo consiste en contar pingüinos

La Antártida no es precisamente uno de los destinos más habituales para buscar trabajo, pero cada año una organización británica contrata personal para pasar varios meses en una pequeña isla rodeada de hielo y pingüinos. El sueldo puede llegar a los 2.500 euros mensuales y durante la estancia no se tiene que pagar ni alojamiento ni comida. El lugar se llama Port Lockroy, una antigua base británica situada en la isla Goudier que todavía conserva su oficina de correos y recibe turistas durante el verano austral y entre las obligaciones de quienes trabajan allí está algo sorprendente, que es llevar el control de los pingüinos que anidan en los alrededores.

La encargada de contratar al personal es UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), que lleva años ocupándose de la conservación de esta antigua instalación. Los trabajadores pasan allí unos cinco meses, normalmente entre octubre y marzo, y deben encargarse también de abrir el museo, atender la tienda de recuerdos y gestionar el correo que dejan los visitantes. Eso sí, las condiciones son bastante diferentes a las de cualquier otro empleo ya que no hay agua corriente, las duchas son muy limitadas y prácticamente toda la vida diaria se comparte con los compañeros. La convocatoria para la temporada 2026-2027 ya se ha cerrado, aunque conviene saber bien los detalles de este curioso trabajo en la Antártida y requisitos antes de que se publique una nueva oferta.

Buscan voluntarios para vivir gratis en la Antártida cobrando hasta 2.500 euros al mes

Port Lockroy se encuentra en la isla Goudier, junto a la península antártica, y fue una base británica antes de convertirse en uno de los lugares más visitados por los cruceros que recorren esta parte del continente. Allí funcionan un pequeño museo, una tienda de recuerdos y una oficina postal que recibe miles de tarjetas destinadas a distintos países. Para mantener todo en marcha, UKAHT contrata cada temporada a un equipo de cuatro o cinco personas que permanece en la isla durante aproximadamente cinco meses.

Los salarios anunciados para estos empleos se sitúan entre unos 1.700 y 2.500 euros mensuales, según las responsabilidades asumidas. A esa cantidad se añade el alojamiento, la manutención y la ropa necesaria para soportar las condiciones meteorológicas. Los trabajadores tampoco tienen que buscarse una vivienda ni organizar por su cuenta los desplazamientos antárticos previstos por la entidad. Ahora bien, los contratos son temporales y existen obligaciones fiscales que deben asumir los propios seleccionados, un detalle que conviene revisar antes de calcular cuánto dinero pueden ahorrar durante la estancia.

Qué hay que hacer además de contar pingüinos

Una de las cosas que se deben hacer en este trabajo, es el seguimiento de los pingüinos papúa que se reproducen en los alrededores de la base. Durante la temporada, el personal registra cuántos nidos están ocupados, cuántos huevos ponen las parejas y cuántos polluelos salen adelante. Aunque pueda parecer algo ocasional o incluso baladí, se trata de un trabajo de observación que sigue procedimientos establecidos y cuyos resultados permiten comparar la evolución de la colonia a lo largo de los años.

En la campaña concluida en 2026, por ejemplo, se contabilizaron 445 parejas de pingüinos, 604 huevos y 876 polluelos, según los datos publicados por UKAHT. Con toda esa información se puede conocer mejor el estado de la población y los posibles efectos de la actividad humana en la zona. Mientras se realizan estos controles, el resto del equipo continúa ocupándose de la tienda, el museo y el correo, que en la última temporada gestionó alrededor de 50.000 postales. Es decir, que quienes consiguen uno de estos empleos deben estar preparados para colaborar en distintas tareas, independientemente de cuál sea su responsabilidad principal.

Los requisitos para vivir gratis en la Antártida

La organización establece unas condiciones de acceso que limitan considerablemente el número de candidatos. Para trabajar en Port Lockroy es necesario tener al menos 18 años, estar en buena forma física y disponer de autorización para trabajar en el Reino Unido. También exige residir en territorio británico cuando comienza el proceso de selección, por lo que una persona que viva en España no podría presentarse sin cumplir previamente este requisito. UKAHT aclara que no patrocina visados de trabajo ni contempla excepciones relacionadas con la residencia.

La resistencia física resulta especialmente importante porque buena parte de las tareas se realizan al aire libre. Hay que transportar recipientes de agua de 20 litros, descargar suministros, retirar nieve y desplazarse por superficies resbaladizas. Tampoco existen las comodidades habituales de una vivienda ya que los trabajadores comparten dormitorio, no disponen de agua corriente y deben acostumbrarse a unas instalaciones sanitarias muy básicas. La convivencia, además, se prolonga durante meses en un espacio reducido, con escasas posibilidades de alejarse del grupo.

Cómo apuntarse para trabajar contando pingüinos

La convocatoria de UKAHT para la temporada 2026-2027 cerró el 15 de marzo de 2026, por lo que actualmente no se admiten nuevas solicitudes para esos puestos. El equipo seleccionado debe permanecer en la Antártida desde finales de octubre hasta marzo del próximo año, después de completar un periodo de formación en el Reino Unido. La organización publica las futuras vacantes en su página oficial de empleo, donde también pueden consultarse los requisitos y las características de cada puesto. De este modo, quienes estén interesados tienen que esperar a que se anuncie un nuevo proceso de selección. Por último, conviene recalcar que la experiencia no se limita a observar pingüinos en un paisaje nevado: supone trabajar durante cinco meses en una base aislada, compartir prácticamente toda la jornada con los mismos compañeros y asumir las tareas necesarias para mantenerla funcionando.