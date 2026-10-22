Durante años, sacarse una carrera universitaria ha sido la apuesta de muchas familias españolas que querían que sus hijos tuvieran un empleo estable y un sueldo digno. Sin embargo con los años, ha quedado demostrado que recién titulados no encuentran lo que habían imaginado al empezar la carrera. Hay quien tarda meses en firmar su primer contrato y quien arranca cobrando bastante menos de lo esperado. Mientras tanto, oficios como los de electricista, fontanero o mecánico siguen buscando manos, sobre todo si quienes los ejercen tienen experiencia y saben resolver reparaciones complicadas o trabajos muy especializados.

De este contraste ha hablado Mario Cozma, un empresario rumano del sector del transporte que comparte en TikTok (@mario_cozma1) vídeos sobre negocios y salidas laborales. En uno de ellos repasó cinco profesiones que, en su opinión, siempre se consideran «pobres» pero en realidad, pueden dejar más dinero que algunos títulos universitarios. «La gente cree que estos trabajos son de pobres, pero ganan más dinero que muchos con carrera», asegura.

Un empresario sobre los trabajos considerados por la sociedad de ‘pobres’: «Ganan más dinero que muchos con carrera»

El primer oficio de su lista es el de electricista, una profesión en la que ve un buen margen para montar un negocio propio. «Un electricista puede ser rico, hay mucha escasez, te deja la agenda llena y los clientes te pagan en efectivo», comenta en el vídeo. A su juicio, quien consigue una clientela estable, sobre todo trabajando de forma independiente, puede obtener ingresos considerables. Para reforzar su argumento lo compara con la abogacía: «Por contra, abogados hay miles, y un abogado acaba cobrando mucho menos de lo que se cree».

Con los fontaneros, el razonamiento es parecido, ya que las averías en las viviendas, los problemas con las tuberías y las instalaciones que necesitan mantenimiento hacen que sus servicios sigan siendo imprescindibles. Cozma cree que la demanda es más que suficiente para quienes se dedican a ello: «Hay miles de urgencias cada día, si quieres tienes faena para todo el año sin buscarlo». Aun así, que la agenda esté llena depende también de la zona, de los clientes y de la competencia que haya en cada sitio, y quienes trabajan como autónomos tienen que asumir además los gastos propios de su actividad.

Soldadores, mecánicos y camioneros

La lista sigue con los soldadores industriales, en especial los que trabajan con maquinaria o instalaciones que exigen conocimientos concretos. Cozma los asocia con una «industria pesada con sueldos altos» y compara sus posibilidades con las de algunos arquitectos que, tras varios años de estudios, tienen problemas para abrirse paso en el mercado. A continuación cita a los mecánicos especializados, que se ocupan de averías y reparaciones que no todos los talleres pueden afrontar, y de los que dice que tienen «poca competencia y clientes satisfechos que siempre vuelven». Dominar determinados vehículos o sistemas mecánicos puede marcar la diferencia frente al resto de profesionales del sector.

El último oficio que recomienda es el de camionero autónomo, que casualmente es al que se dedica él mismo. Para Cozma es el más atractivo de los cinco por «la escasez de conductores, carga constante y una libertad que no te da ningún otro trabajo». En otras declaraciones ha hablado de transportistas autónomos que pueden ingresar entre 4.000 y 6.000 euros mensuales, aunque esas cifras no equivalen al dinero que se queda el conductor al final del mes, porque el combustible, los seguros, las reparaciones, las cuotas y el mantenimiento del vehículo pueden llevarse una parte muy importante de lo facturado.

Por qué faltan trabajadores en algunos oficios tradicionales en España

La escasez de profesionales en estos sectores no es solo una impresión del empresario, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicó en julio de 2026 un informe sobre los problemas que tienen las empresas para contratar personal. Entre las ocupaciones señaladas aparecen precisamente los conductores de camiones, los electricistas, los fontaneros, los soldadores y los mecánicos especializados. Detrás de esta falta de manos hay varias causas, como la cercanía de la jubilación de muchos trabajadores veteranos, que no siempre tienen relevo preparado, y las condiciones de algunos empleos, que pueden implicar esfuerzo físico, desplazamientos, horarios complicados o disponibilidad para atender urgencias.

El mismo informe señalaba que, de las 95.340 vacantes contabilizadas en el cuarto trimestre de 2025, un total de 43.495 llevaban al menos 90 días sin cubrirse. Las dificultades se concentraban sobre todo en la construcción, la industria y el transporte, si bien no todas las empresas ni todos los territorios vivían la misma situación. Estas cifras ayudan a entender por qué determinados oficios siguen ofreciendo oportunidades, pero no significan que todos sus trabajadores cobren sueldos elevados, porque en muchos casos lograr buenos ingresos exige años de experiencia, una especialización concreta o asumir los riesgos de montar un negocio propio. Cozma defiende justamente que estas profesiones merecen más consideración y que no deberían descartarse por el hecho de no requerir una carrera universitaria.