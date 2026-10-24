Cómo evitar perder el dinero de un viaje si te llaman para ser miembro de la mesa electoral el 29N

El próximo 29 de noviembre se celebran elecciones generales en España. Unos comicios que se anunciaron el pasado 5 de octubre, de modo que es posible que haya personas que tengan comprado un billete de avión para viajar ese domingo y que de repente no sepan que hacer si les llega una carta en la que se les avisa que tienen que estar en una mesa electoral. ¿Puedo hacer el viaje si lo contraté hace tiempo?, se preguntará más de uno. Y lo cierto es que la ley permite alegar para que podamos quedar exento de la obligación de estar en la mesa, pero haber contratado unas vacaciones antes de conocer la fecha de las elecciones no garantiza que la Junta Electoral acepte la solicitud.

Los ayuntamientos celebrarán los sorteos para designar a presidentes, vocales y suplentes entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, así que todavía quedan unos días para comprobar si toca mesa. Mientras tanto, merece la pena revisar las condiciones de los vuelos y alojamientos contratados, porque no todos permiten recuperar el dinero si finalmente hay que cancelar. También conviene echar un vistazo al seguro de viaje, si se contrató alguno. La correduría IATI Seguros recuerda que existen pólizas que cubren la designación electoral, aunque hay una condición que puede dejar a muchos viajeros sin indemnización: haber contratado esa cobertura después de recibir la notificación.

Qué pasa si te toca mesa electoral y ya tienes un viaje pagado

Lo primero que hay que saber es que ser elegido presidente o vocal de una mesa electoral constituye una obligación legal. Los suplentes tampoco pueden desentenderse de la convocatoria, puesto que deben acudir al colegio electoral por si fuera necesario sustituir a alguno de los titulares. A partir de que se recibe la notificación al domicilio de los seleccionados se tienen siete días naturales para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona. Y luego esta dispone de cinco días para estudiar la documentación y comunicar su decisión.

La situación es especialmente delicada para quienes reservaron sus vacaciones antes del anuncio electoral. En las generales del 23 de julio de 2023, la Junta Electoral Central permitió valorar excepcionalmente los viajes contratados con anterioridad, siempre que su cancelación ocasionara un perjuicio económico o un trastorno grave. Sin embargo, aquella medida se aprobó por la coincidencia de las elecciones con las vacaciones de verano y no se extiende automáticamente a los comicios del próximo 29 de noviembre. Por tanto, cada solicitud deberá examinarse conforme a las causas de excusa aplicables y a las circunstancias acreditadas.

Cómo evitar perder el dinero del viaje si no puedes acudir

Si la Junta Electoral rechaza la alegación, habrá que cumplir con la designación y buscar una solución para el viaje. Aquí es donde entran en juego los seguros de anulación, aunque conviene distinguir entre tener un seguro de asistencia y disponer de una cobertura que contemple expresamente la obligación de acudir a una mesa electoral. No todas las pólizas incluyen este supuesto y algunas establecen límites de indemnización o condiciones específicas para solicitar la devolución.

La clave está entonces, haber contratado el seguro antes de conocer el nombramiento. Si la notificación ya ha llegado, suscribir una póliza nueva no permitirá reclamar por una designación que se conocía previamente. También hay que comprobar los posibles periodos de carencia, especialmente cuando el seguro se contrata después de haber reservado el viaje.

Qué documentos necesitas para reclamar el importe de las reservas

Tanto para presentar una alegación como para solicitar una indemnización al seguro, es conveniente guardar todos los documentos relacionados con el viaje. No basta con explicar que se perderá dinero: habrá que acreditar las reservas, los pagos realizados y las cantidades que las empresas no devuelven.

Entre la documentación que puede resultar necesaria se encuentra:

La notificación oficial de la designación para la mesa electoral.

para la mesa electoral. Las reservas de vuelos, trenes, hoteles o paquetes turísticos.

Las facturas y los justificantes de pago.

Las condiciones de cancelación de cada servicio contratado.

de cada servicio contratado. Los documentos que acrediten los gastos no reembolsables.

que acrediten los gastos no reembolsables. Cualquier justificante adicional solicitado por la aseguradora.

Antes de cancelar, merece la pena contactar con la compañía aérea o el alojamiento para comprobar si ofrecen un cambio de fecha, un bono o alguna devolución. Es posible que parte del dinero pueda recuperarse directamente, sin necesidad de recurrir al seguro.

Qué hacer antes de que comiencen los sorteos de las mesas electorales

Quienes todavía no hayan recibido ninguna designación pueden mantener sus planes y comprobar si les interesa contratar una cobertura de anulación. Que las elecciones ya estén convocadas no significa que se conozca quién tendrá que acudir a una mesa, una diferencia importante a efectos del seguro. Eso sí, habrá que leer las condiciones de cada producto antes de contratarlo. Si finalmente llega la notificación, lo fundamental será respetar los siete días para presentar alegaciones y esperar la resolución de la Junta Electoral. No conviene cancelar precipitadamente un viaje cuando todavía existe la posibilidad de obtener una dispensa, pero tampoco se puede dejar de acudir a la mesa sin autorización.