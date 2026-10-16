29 de noviembre: ahora o nunca

Desde aquel 2018 en que alcanzó el poder, son incontables las fechorías de Pedro Sánchez y su Gobierno, por las que en cualquier nación civilizada habría tenido que presentar la dimisión. Sin embargo, ha resistido contra viento y marea durante ocho largos años.

Pero ahora, por fin, tenemos ante nosotros la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro país. El próximo domingo 29 de noviembre, tenemos la ocasión de cambiar las cosas. Y la cita es histórica, porque si fracasamos, es probable que no volvamos a tener otras elecciones democráticas.

¿Exagero? No lo creo. Pedro Sánchez ha ascendido gracias a la red de saunas de su suegro. Hubo un tiempo en que habría sido impensable un político vinculado al negocio de la prostitución. Pero si algo ha caracterizado a Sánchez, es la ruptura de todas las normas no escritas, de todas las convenciones. En su ascenso al poder, Sánchez se rodeó de una serie de delincuentes corruptos de la peor calaña, como luego se ha ido poniendo de manifiesto.

Hace tiempo que en Vox comenzamos a decir que el Gobierno y el PSOE eran una organización criminal; y más concretamente una mafia. Nos dijeron que exagerábamos, que era una falta de respeto… Hoy ya lo afirma toda la oposición y cada día más gente, incluso muchos antiguos socialistas.

Y los hechos nos dan la razón. No sólo han condenado a numerosos colaboradores y hasta a su propio hermano, y se va a juzgar a su mujer. La investigación contra Zapatero, con el increíble hallazgo de sus joyas, y las cloacas de Leire Díez, capitaneadas por el ex número 2 del PSOE, Santos Cerdán, prueban exactamente eso: que el PSOE se ha convertido en una auténtica mafia, dispuesta a cualquier cosa para asegurar su poder y su impunidad.

Por ello han investigado a quienes les investigaban: fiscales, guardias civiles, jueces. Han coaccionado y todo apunta a que hasta han dado los primeros pasos para matar. Cuando se empiezan a cometer ilegalidades, es difícil marcarse algún límite que resista, cuando tu libertad y la de tu familia peligran.

Les hemos pillado tratando de crear millones de nuevos españoles en las naciones hispanas controladas por la peor izquierda internacional: Argentina, México, Brasil, ¡Cuba! Dispuestos a regalar lo más preciado que tenemos: la nacionalidad española. Con tal de que les voten a cambio. Y regalarla de modo flagrantemente ilegal: por eso, de momento, y gracias al magnífico equipo jurídico de Vox, se ha logrado detener el golpe.

Pero no debemos cerrar los ojos: si Sánchez logra seguir gobernando, seguirá promoviendo la llegada de millones de personas, seguirá regalando la nacionalidad y seguirá estrechando su asedio contra las instituciones democráticas que aún se le resisten: jueces, Guardia Civil, Corona. Cada vez se hará más difícil para la oposición tener alguna oportunidad. Pasaremos de nuestra democracia, con sus defectos, a un régimen socialista, del que la democracia será solamente una vieja fachada.

Por ello es esencial, es incluso existencial, aprovechar estas elecciones para lograr un cambio real. Un nuevo Gobierno que apuntale la división de poderes y las instituciones democráticas; que dignifique la política volviendo a respetar al ciudadano. A todos los ciudadanos. Un Gobierno que una y trate a todos los españoles por igual.

Un Gobierno guiado por los tres ejes que Vox elige para esta campaña: prioridad nacional, para que España vuelva a mirar ante todo por los españoles; desregulación, para devolvernos la libertad y la ilusión de poder trabajar, ahorrar y prosperar; y remigración, porque quienes han venido a trabajar y levantar el país son bienvenidos, pero quienes nos han invadido ilegalmente, quienes han venido a delinquir, a abusar de las ayudas sociales o a imponer modos de vida incompatibles con nuestra sociedad democrática, deben volverse. Porque no hay ni siquiera viviendas para todos. Porque la entrada de cinco millones de personas en cinco años no es razonable ni prudente, como estamos comprobando en la crisis de vivienda, en el colapso de la sanidad y los servicios sociales, o en la inseguridad en aumento en nuestras calles.

Por proteger nuestro modo de vida, nuestra monarquía parlamentaria y nuestra integridad territorial. Porque queremos dejar una España mejor a nuestros hijos, debemos reaccionar, ahora o nunca.