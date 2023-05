Así fue la rúa del Barcelona tras la consecución del título liguero

Auténtico baño de masas fue el que se llevó el Barcelona en la rúa que celebró el club junto a su afición por las calles de la Ciudad Condal. El equipo masculino, junto al femenino, festejó durante toda la tarde de este lunes el título liguero obtenido tras vencer al Espanyol en la noche de este domingo. Una multitud de aficionados azulgranas se agolparon para ver a sus ídolos por el recorrido de siete kilómetros desde el Spotify Camp Nou hasta el Arco del Triunfo de la capital barcelonesa.

«Estoy muy contento por todo esto. Ojalá pueda continuar este proyecto ganando muchos títulos. Dependiendo de la edad que tengas, si es la primera o en mi caso llevas unas cuantas, son todas diferentes, pero todas especiales. Me quedan dos partidos en el Camp Nou, en el siguiente nos darán la Copa…», declaraba Sergio Busquets para los medios oficiales del club en el que era uno de los días más especiales como jugador del Barcelona. Por ser la última de las tantas rúas que celebró con la camiseta del equipo azulgrana en estos 15 años en el primer equipo.

Una celebración que se alargó durante algo más de tres horas. Los jugadores se subieron al autobús en torno a las 18:00 horas de la tarde y no fue hasta las 21:00 horas de la noche cuando finalizó la fiesta en el Arco del Triunfo de la ciudad. Y es que había ganas. Muchas ganas de volver a ver una rúa por las calles de Barcelona. No se producía desde hacía cinco largos años de la última, por el doblete Liga-Copa de la temporada 2017/2018.

Una rúa que comenzó con muchísima expectación y la gente no dudó en asistir pese a las inclemencias del tiempo y, además, en un horario complicado en pleno día laboral. En esta multitudinaria celebración no estuvo Gerard Piqué pese a haber recibido la invitación tanto de Xavi Hernández como de Joan Laporta. Quién sabe si por motivos laborales de la Kings League u otros motivos han sido los que le han hecho declinar la oferta por su ex entrenador.

Momentos únicos

Las ovaciones y los cánticos se sucedían por cada metro que andaba el autobús. Desde los balcones, desde las marquesinas de los autobuses, en contenedores de basura, desde los coches… Hubo a su vez momentos para el recuerdo como la de una aficionada que sacó desde su balcón una cartulina a escala real de De Jong. Luego, Pedri, por ejemplo, tuvo que firmar plátanos e, incluso Ronald Araújo o Ferran Torres recibieron los móviles de varios aficionados para que estos se realizaran ‘selfies’.

Por parte de Joules Koundé, con una Polaroid en mano, iba fotografiando los mejores momentos. En el caso de Lewandowski, que ganaba su primera Liga en España, sacó sus pasos prohibidos y no dejó de bailar durante las tres horas de trayecto. Xavi Hernández, al que le pidieron ganar la Champions League, fue uno de los más aclamados.