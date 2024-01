Así fue el audio del VAR en el polémico penalti del Barça: «La tiene pegada, no es mano»

El Barcelona cayó derrotado de manera estrepitosa en Montjuic por 3-5 frente al Villarreal el pasado sábado con motivo de la jornada 22 de la Liga EA Sports. Los de Xavi, que anunció su marcha a final de temporada, lograron remontar un 0-2 en la segunda mitad, vieron como le empataban antes del 90 y como le remontaban en los últimos minutos del descuento con una defensa surrealista. Pero todo pudo cambiar en el minuto 89 con un penalti que Munuera Montero pitó y que el VAR corrigió.

Corría el minuto 89 de partido en Montjuic. El partido entre Barcelona y Villarreal iba 3-3 tras marcar Guedes el gol del empate pocos minutos antes. El balón cayó llovido al lateral del área y Gündogan la empaló con un disparo de volea que impactó en el brazo de Comesaña, que a su vez lo tenía claramente pegado al cuerpo.

A pesar de que Comesaña tenía su brazo pegado al cuerpo, Munuera Montero pitó penalti a favor del Barcelona. En el VAR estaba Jaime Latre y no tardó en llamarle para que revisase la llamada: «José Luis, aquí Santiago. Te recomiendo On Field Review, porque en nuestra opinión, el brazo de Santi Comesaña está totalmente pegado al cuerpo. Te voy a poner dos cámaras. Para que luego tomes tu propia decisión».

En ese momento, Munuera Montero se acercó al monitor del VAR para revisar la jugada: «Vale, ya tengo el punto de impacto, ahora quiero ver la secuencia, por favor. La tiene totalmente pegada al cuerpo. Dame la imagen de detrás de portería. Esta es buena, la tiene pegada. Páramela en el punto de impacto, por favor. Perfecto, la tiene pegada. No sería mano y cancelamos penalti».

De esta manera tomó la decisión Munuera Montero. El VAR corrigió su error inicial, el colegiado rectificó su mala decisión y el penalti no se tiró, aunque Xavi Hernández no lo entendía en el banquillo. El partido se marchó al descuento, y en los últimos minutos, con un despropósito surrealista en defensa, el Villarreal anotó dos goles para terminar llevándose una victoria que dinamitó al Barça en Montjuic.

"¡Tiene la mano pegada!" 📺 VAR CONFIDENCIAL ⚠️ El audio del penalti anulado al Barça cuando empataba a tres con el Villarreal 🔊#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/dtyuxntazg — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

Xavi Hernández explotó contra los árbitros después de que el VAR entrara para corregir un penalti pitado por Munuera Montero a favor del Barcelona en los últimos minutos. El entrenador catalán se dirigió a una cámara de la realización del partido y dejó claro una frase que dará mucho que hablar: «¡Una vergüenza!». Todo ello con 3-3 en el marcador y el conjunto culé jugándose la Liga. Finalmente, el equipo catalán acabó cayendo en unos últimos minutos trágicos para los de la Ciudad Condal (3-5). En la primera parte se le anuló un gol a Gerard Moreno por un fuera de juego surrealista.

Xavi Hernández vivió desde el banquillo de Montjuic uno de los partidos más locos de su carrera como entrenador en el que el Barcelona acabó perdiendo duramente por 3-5 contra el Villarreal. El técnico catalán se quedó sin excusas y achacó toda la culpa a su equipo, del que resume que tiene una falta tremenda de «madurez». Además, consideró injusta la derrota y que «lo normal era que hubiésemos quedado 4-2».

El entrenador del Barça no quiso dar más su opinión sobre las acciones polémicas para evitar una posible sanción: «Es que al final me van a sancionar de verdad, analizadlo vosotros. No quiero generar más polémica. La derrota es por errores nuestros, pero esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro. No quiero hablar más, pero es que de verdad… ahí están las imágenes».