Xavi: «El cuarto árbitro me ha dicho que es penalti claro»

Xavi Hernández vivió desde el banquillo de Montjuic uno de los partidos más locos de su carrera como entrenador en el que el Barcelona acabó perdiendo duramente por 3-5 contra el Villarreal en la jornada 22 de la Liga EA Sports. El técnico catalán se quedó sin excusas y achacó toda la culpa a su equipo, del que resume que tiene una falta tremenda de «madurez». Además, consideró injusta la derrota y que «lo normal era que hubiésemos quedado 4-2».

El entrenador del Barça no quiso dar más su opinión sobre las acciones polémicas para evitar una posible sanción: «Es que al final me van a sancionar de verdad, analizadlo vosotros. No quiero generar más polémica. La derrota es por errores nuestros, pero esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro. No quiero hablar más, pero es que de verdad… ahí están las imágenes».

«No, entiendo que se hagan culpables ellos, pero el máximo responsable soy yo. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes. Se nos pone la Liga muy difícil, ese es el resumen. Hemos tenido el 4-2 y ahí ha empezado nuestro problema. No hemos gestionado bien las pérdidas y el resultado final no refleja lo visto en el partido, pero son errores nuestros. Estamos maximizando muchos errores nuestros, es el resumen de la temporada. Es un golpe duro, el equipo está anímicamente muy mal, pero hay que seguir. De peores situaciones hemos salido como club», espetó.

En su análisis, Xavi dijo el momento en el que su equipo pudo sentenciar el partido, y señaló directamente el nombre del jugador que había fallado el 4-2: «Tiene poca explicación. Es un tema de confianza, de que quizá estamos encajando más de lo normal. El tercer gol es una contra que no tiene que suceder. Nos falta madurez. La ocasión de Lamine Yamal… Hay que ser autocríticos».

Xavi sale tocado de la derrota contra el Villarreal

«El problema es cuando perdemos el balón. Generamos muchísimas ocasiones de gol. Justo le decía a Cancelo que ya era momento de cerrar, a Koundé que no era momento de incorporarse tanto. Vas gestionando cosas durante el partido. Lo normal era que hubiésemos quedado 4-2. Dejas vivo a un equipo que… por errores nuestros teníamos todo en la mano y se nos ha escapado. El primer objetivo es recuperar el balón. En el momento que ves que no puedes recuperar el balón tienes que hacer una falta táctica», insistía.

«Yo creo que no. Hemos tenido control y el 4-2 en una ocasión clara de Vitor. Haces el 3-2 y el futbolista cree que ha acabado el partido. Nuestro primer objetivo es defender con balón, no queremos que el contrario lo tenga. La palabra es falta de madurez en competir. No quiero perder el balón ni en mi casa. Cuando digo que estamos en construcción es por estas situaciones. Sólo mejoras a base de castañas y lo hemos vivido en muchas etapas. Falta mucha madurez con balón y sin balón. Son situaciones que tienen que ir aprendiendo, poco a poco», respondió al ser preguntado por si el resultado era justo.

«Hoy estoy jodido, está claro. No puedo decir que es un gran día. Es un mazazo, hemos estado muy bien en la segunda parte y el equipo merecía esa victoria hoy, pero la hemos perdido nosotros. Es un día difícil de digerir. Los futbolistas están muy afectados y tengo que animarles», afirmó sobre su estado anímico y el de sus jugadores.