Así es la experiencia VIP de Madring: vistas privilegiadas al circuito y un sinfín de gastronomía y diversión

Madring ha cerrado un gran fin de semana en su debut oficial en la Fórmula 1. El evento ha tenido una gran recepción y ha sorprendido por todos los detalles que lo hacían ir más allá de la propia competición. Una de las cosas que más ha gustado para este Gran Premio de España es la zona del Match Hospitality. La experiencia VIP había cuidado todos los detalles al milímetro.

El recibimiento ya incluía un regalo exclusivo de edición limitada, el del viernes se trataba de una figura de un monoplaza sobre La Monumental. La ubicación era difícilmente mejorable, con unas vistas a la recta de meta y a la zona de boxes. La entrada incluía una organización por mesas, que tenían visibilidad directa al circuito.

Las actividades dentro de la zona Hospitality también fueron muy variadas. En primer lugar, hubo diferentes espectáculos de música en directo. Además, la organización también preparó tres simuladores de Fórmula 1, que permitían competir con el resto de los acompañantes en el circuito de Madring. También había una exposición de artículos exclusivos y firmados (con opción de compra), junto a ellos había varios juegos que medían la capacidad de reacción que le exigen a los pilotos.

El Gran Premio de España en la capital no podía defraudar a nivel gastronómico. La zona del Hospitality incluía una propuesta de alto nivel, con creaciones de chefs con estrella Michelin. Además, había cortadores de jamón trabajando de forma constante y barra libre de bebidas y cócteles premium, con una mesa específica para servir Johnnie Walker Blue Label con hielos especiales.

Madring se lleva las cinco estrellas

La organización del circuito ha conseguido ofrecer un evento muy completo en su año de debut. La experiencia VIP consiguió contentar a la mayor parte de los asistentes. Respecto al resto de entradas, el fin de semana ha tenido un gran recibimiento, con eventos previos, una gran efectividad en los accesos y la oportunidad de unir todas las cualidades de Madrid con el Gran Circo.