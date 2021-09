En una año de transición, en el que Fernando Alonso ha vuelto a la Fórmula 1 para preparar bien 2022, la temporada en la que entrará en vigor el cambio de reglamento con el que aspira a ser campeón, el asturiano se ha visto inmerso en la lucha por un nuevo título. Se trata del Overtake Award, un galardón creado por Liberty Media junto a su patrocinador Crypto.com, que premiará al piloto que más adelantamientos realice en el presente curso.

“Estamos muy felices de ampliar nuestra unión con Crypto.com. Juntos estrenamos el Overtak Award, que entrará en la Fórmula 1 esta temporada, lo que se suma a la colaboración que ya teníamos con las clasificaciones al sprint. Este galardón recompensará a los pilotos con más instinto para los adelantamientos, instinto que también es necesario cuando trabajas en el mundo de la criptomoneda”, ha señalado Ben Pincus, director de uniones comerciales de la Fórmula 1, en un comunicado.

El Overtake Award ha reavivado la histórica lucha entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel. De momento es el piloto alemán el que se mantiene al frente de la clasificación con un total de 82 adelantamientos, mientras que Fernando Alonso es segundo con 76. Sergio Pérez, por su parte, ha realizado tan sólo un adelantamiento menos que el español en las catorce carreras que se han disputado esta temporada. Completan el Top-5 en la carrera por el Overtake Award Carlos Sainz, con 71 adelantamientos, y Lance Stroll, con 70.

