Así anunció Iniesta su retirada: «Nunca pensé que llegaría este día»

Andrés Iniesta anunció su retirada del fútbol en un acto oficial en el Puerto de Barcelona en la mañana de este martes 8 de octubre acompañado de ex compañeros como Xavi Hernández, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Guardiola, Capdevila, Thiago Alcántara o Bojan. También estuvieron presentes Joan Laporta, junto a toda la directiva del club culé, jugadores actuales del primer equipo culé como Dani Olmo, Ansu Fati, Gavi o Araujo, o el entrenador del primer equipo Hansi Flick. También el director deportivo Deco.

El crack de Fuentealbilla también estuvo acompañado de su familia. Su mujer y sus seis hijos le acompañaron en este acto tan especial para él. También sus padres y hermana. El «Juego Continúa» se titulaba el acto del crack español, en el que su carrera deportiva se iba a ir proyectando part por parte en un emotivo vídeo.

«Imagino que me permitiréis que me emocione hoy. Nuca pensé que llegaría este día. Realmente nunca lo imaginé. Pero todas estas lágrimas que hemos echado estos días son de emoción y orgullo. No son de tristeza. Son de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguimos después de muchísimo trabajo, sacrificio y esfuerzo. Esos valores han sido imprescindibles en mi vida. Me siento orgulloso de ese camino», comenzó señalando Andrés Iniesta, confirmando su retirada.

«Me siento muy feliz de haber logrado lo máximo de ser futbolista profesional. Este camino es como un cuento porque he vivido las mejores cosas que se pueden vivir a nivel humano y a nivel profesional. El cuento empieza en Fuentealbilla», señaló la leyenda del fútbol español.

«Tengo 40 años, mi familia siempre ha sido mi motor y mi fortaleza. Hoy tengo la suerte de contar con muchas generaciones de esa gran familia. Me han transmitido mucho. Mi padre siempre ha sido mi inspiración, desde que empecé con los balones de plástico», valoró Iniesta.

Un emotivo vídeo por su carrera deportiva

«Continuamos con el cuento», decía Andrés Iniesta mientras proyectaba su carrera deportiva en un emotivo vídeo repartido por partes. Y durante su camino, fue dando gracias a entrenadores como Van Gaal o Luis Enrique. También Luis Aragonés, Vicente del Bosque y Julen Lopetegui en la selección española. También apareció Pep Guardiola como una parte clave para él en el Barcelona.

«He estado en la mejor parte de la historia de la selección española», dijo Andrés Iniesta mientras recordaba su etapa como internacional español. El gol en Sudáfrica lo recuerda como el mejor momento: «Ese gol lo marcamos todos».

Momentos de emoción de un Andrés Iniesta que también recordó su etapa en el Barcelona: «Me quedo con lo que disfrutamos. Es una etapa que simboliza todo para mí. Poder estar en mi club de mi vida después de recorrer todas las categorías inferiores. Es algo único».

Un recorrido en el que también tuvo palabras para su etapa en Japón: «He tenido la oportunidad de construir una bonita historia con un club humilde. Tuvimos la oportunidad de ganar los dos primeros títulos y estoy orgulloso. A nivel familiar ha sido la experiencia más bonita. Kobe nos hizo sentir como en casa. Posteriormente vinimos a Emiratos Árabes y formándome en el siguiente paso».

Iniesta confirma que quiere ser entrenador

«No puedo estar lejos del fútbol. Es mi vida. La construcción de lo que viene ha sido paso a paso. Estamos trabajando en diferentes proyectos. En este siguiente paso tengo esa motivación para intentar seguir formándome fuera del fútbol, pero dentro del fútbol. Ya estoy en el curso de entrenador y esa es mi idea. Soy muy cabezón en ese sentido. Ya no correré más detrás del balón, ahora seguiré de otra manera. Con mucha ilusión y muchas ganas», confesó Andrés Iniesta en el final de su acto.

«Me voy con pena, aunque seré jugador hasta los 90 años. Me gustaría hacer llegar a toda la gente que me ha visto jugar que gracias, todos esos cariños y apoyos es lo que me llevo», culminó el crack de Fuentealbilla en su retirada como jugador profesional.