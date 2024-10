Iniesta cuelga las botas con un impresionante palmarés de 40 títulos

Aprovechando la llegada del 8 de octubre y la coincidencia con un dorsal con el que escribió la historia, Andrés Iniesta anunció de forma oficial su retirada del fútbol en 2024. El jugador que escribió con letras de oro su nombre en la historia del deporte español con el gol que valió un Mundial, cuelga las botas con un palmarés impresionante en el que ha acumulado nada menos que 40 títulos. Iniesta se ha pasado el juego: Ligas, Copas Champions, Mundial, Eurocopas… Hasta siempre, don Andrés.

No hay dudas de que el palmarés de Andrés Iniesta no tiene comparación en el fútbol mundial. Muy pocos futbolistas, por no decir ninguno, puede presumir de tener en su haber 40 títulos entre sus tres clubes, el Barcelona, el Vissel Kobe y el Emirates Club, y por supuesto la selección española en la que fue uno de los grandes líderes de la era dorada y autor del tanto que valió el Mundial de Sudáfrica, en 2010.

Sólo el incomparable Leo Messi, que suma 35 títulos de azulgrana, supera los 32 trofeos que levantó Andrés Iniesta en el Camp Nou. En la selección española algunos de la generación de oro, como Sergio Ramos, Casillas, Xabi Alonso, Cesc, Fernando Torres o Reina, le igualan, pero ninguno le supera.

En cuanto a los galardones individuales, France Football le birló el Balón de Oro de 2010 para dárselo a Messi, pero sus compañeros de profesión le escogieron nueve veces de forma consecutiva de 2009 a 2017 en el mejor once mundial del año. Sólo Messi y Cristano Ronaldo han superado las presencias de Iniesta en este once ideal.

Palmarés completo de Andrés Iniesta

En total, Andrés Iniesta consiguió levantar 32 trofeos con el Fútbol Club Barcelona, el equipo de sus amores, cinco con la selección española, incluyendo un Mundial y dos Eurocopas, y otros tres con el Vissel Kobe japonés, antes de dar un último paso previo a la retirada en el Emirates Club.

32 títulos con el Barcelona

4 Champions League (2005-06, 2008-09, 2010-11 y 2014-15)

9 Ligas (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16 y 2017-18)

3 Mundiales de Clubes (2009, 2011 y 2015)

6 Copas del Rey (2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17 y 2017-18)

3 Supercopas de Europa (2009, 2011 y 2015)

7 Supercopas de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2016)

Títulos con el Vissel Kobe

1 Copa del Emperador (2019)

1 Supercopa de Japón (2020)

1 Liga de Japón (2023)

Sus cinco títulos con España

1 Mundial (2010)

2 Eurocopas (2008 y 2012)

1 Eurocopa Sub-17 (2001)

1 Eurocopa Sub-19 (2002)

Los premios individuales de Iniesta

Aunque no pudo ganar el Balón de Oro en 2010, año en el que probablemente lo mereció, Andrés Iniesta acumula un palmarés sobresaliente en el plano individual, repleto de condecoraciones fruto de su magia sobre el césped.