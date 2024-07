Así es Aleksandar Vukic, el primer rival que castigó a Alcaraz en un Grand Slam

La lista de tenistas que cuentan con un head to head positivo con Carlos Alcaraz es muy escasa, pero Aleksandar Vukic cuenta con el privilegio de pertenecer a ella. El rival del tenista español en segunda ronda de Wimbledon 2024 fue el protagonista y responsable del primer gran disgusto de Alcaraz en un Grand Slam, en el lejano 2020 del coronavirus y, en concreto, en Roland Garros, donde Carlitos ya es campeón pero tuvo, cuatro años antes, que claudicar con un jugador con el que ahora vuelve a encontrarse en el All England Club.

A pesar de que el nombre y el apellido de Aleksandar Vukic dejan constancia de su origen balcánico, el tenista situado actualmente en el número 69 del ranking ATP nació en Sydney en 1996. Con 28 años, no es un jugador joven, pero sí tiene el hambre necesaria para poner en aprietos a cualquier tenista si no tiene su mejor día, tal y como demostró en primera ronda de Wimbledon frente al austriaco Sebastian Ofner, al que remontó en el quinto set para acabar superándole en el super tie break (6-7, 6-4, 6-4, 3-6, 7-6).

Seguramente, sufrir durante cuatro horas en su primer partido del cuadro no es lo ideal para Vukic antes de enfrentarse a Alcaraz, pero el tenista australiano se ha distinguido como un luchador y así lo ha demostrado en varias fases de su carrera. El camino no fue sencillo en lo que respecta a la adaptación al circuito ATP tras optar por la vía de la universidad estadounidense, que retrasó su aterrizaje profesional, con una lesión en el codo que pospuso todavía más su llegada a la élite, pero no le frenó en su sueño.

Vukic tiene como mejor ranking el puesto 48 de la ATP, que alcanzó en el verano de 2023, después de llegar a su primera y hasta el momento única final en la máxima categoría, en el torneo de Atlanta. A partir de ahí, las cosas no han sonreído demasiado a un jugador acostumbrado a rendir como outsider desde hace años y que y ya le demostró a Carlos Alcaraz que puede ser un rival muy peligroso en todas las superficies.

La victoria ante Alcaraz en Roland Garros

Corría el año 2020 y Carlos Alcaraz afrontaba su primera experiencia en un Grand Slam, en la previa de Roland Garros. Aunque aún de forma moderada, ya se empezaba a escuchar el nombre del joven talento de El Palmar, de entonces 17 años, como potencial estrella del futuro y la posibilidad de clasificarse para la fase final en París podía ser el primer gran golpe en su carrera entre los mayores.

Las cosas no pudieron empezar mejor para el imberbe Alcaraz, que se impuso con sobriedad en el primer set y tomó una ventaja más que jugosa en el segundo. Primero fue un 6-4, 4-2 para el entonces ya pupilo de Juan Carlos Ferrero, que pasaría a tener 5-4 a su favor para cerrar el partido con el saque, que hasta el momento no había perdido en todo el encuentro ante Vukic.

🎾 El partido de @alcarazcarlos03 se va al tercer set #rolandgarros. Desperdició el español dos bolas de partido 🇦🇺 VUKIC 4⃣-7⃣

🇪🇸 ALCARAZ 6⃣-6⃣

Sin embargo, la resiliencia del australiano y la falta de experiencia de Carlos Alcaraz, dieron paso a una situación rocambolesca que se tornaría en pesadilla para el español, quien cedería dos pelotas de partido y minutos después, el segundo set en el tie break. Alcaraz comenzó ganando el tercero con un break que se difuminaría acto seguido para dar paso a un monólogo de Vukic, que había resistido y lograba tumbar al que ahora es el vigente campeón de Roland Garros, en un partido que se recordará como la primera derrota de Carlos en un Grand Slam.

«Creo que tenía 17 años o algo así. Se notaba que iba a ser especial. Había mucho entusiasmo a su alrededor. De hecho, gané ese partido. Salvé un punto de partido allí y lo vencí en la primera ronda. Pero había tanta expectación y se notaba que tenía esa potencia bruta. Y a los 17 años estaba destrozando la pelota. Era obvio que algo iba a pasar con él», comentaba Vukic recientemente a la ATP, sobre aquel partido con Carlos Alcaraz y todo lo que ha ocurrido después con el tenista español.

El origen de Aleksandar Vukic: de dónde es

Nacido en Sydney el 6 de abril de 1996, Aleksandar Vukic vino al mundo en territorio australiano después de la huida de sus padres de origen serbio y montenegrino, por la Guerra de los Balcanes. Residentes en Sarajevo, la familia del ahora tenista profesional tuvo que huir, junto a su hermano Vlad, con la pequeña cantidad que tenían ahorrada, para iniciar una nueva vida lejos de la peligrosidad de su país.

Se instalaron en Australia, donde nació Aleksandar y donde se aficionó a un deporte, el tenis, que con 6 años le vio dar los primeros pasos en el deporte. Su progresión fue continuada y una vez llegada la mayoría de edad, optó por el sistema estadounidense, pasando a la Universidad de Illinois en lugar de dar el salto al profesionalismo. Tres años después de su llegada al college, debutaría en el circuito ATP, donde se mantiene en la actualidad como un sólido miembro del Top-100.