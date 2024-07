Horario Alcaraz – Vukic: dónde ver en directo y a qué hora es el partido de tenis de Wimbledon 2024

Carlos Alcaraz ganó su primer partido en Wimbledon 2024 ante Mark Lajal en tres sets (7-6, 7-5 y 6-2) y ya se ha plantado en la segunda ronda de este mágico Grand Slam, donde se medirá a Aleksandar Vukic. El tenista murciano llega a este torneo como el vigente campeón y espera poder repetir después de haber ganado en Roland Garros y antes de centrarse en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde luchará por el Oro, ya sea en el torneo individual o en el dobles, donde formará con Rafa Nadal, una dupla que ilusiona a todos los españoles y a cualquier amante de este deporte en general.

A qué hora es el próximo partido de Carlos Alcaraz: horario del partido de tenis

Carlos Alcaraz arrancó su participación en Wimbledon 2024 contra Mark Lajal en la primera ronda del tercer Grand Slam del año, que está siendo apasionante en sus primeros días. El tenista murciano barrió al estonio en tres sets, aunque no fue tan sencillo como le hubiera gustado. El de El Palmar ganó en el tie break (7-6) y en el segundo con un 7-5. En la tercera manga el español estuvo mucho mejor y no dio opciones a su rival, al que superó con un 6-2 que certificaba su pase a la segunda ronda. Ahora se tendrá que medir en la pista central del All England Club a Aleksandar Vukic, por lo que el australiano será su próximo obstáculo para seguir vivo en este mítico torneo de hierba londinense que espera poder revalidar un Carlitos que todavía tiene en el recuerdo la mítica victoria frente a Alexander Zverev en la final de Roland Garros celebrada hace unas semanas en la Philippe Chatrier.

El tenista murciano es conocedor que ganar Wimbledon 2024 no será nada sencillo, ya que en su lado del cuadro cayó un Jannik Sinner con el que se vería las caras en las semifinales. Por su parte, un posible rival en la final si la alcanza Carlos Alcaraz sería Novak Djokovic, que ha firmado una recuperación milagrosa después de haberse lesionado y operado durante Roland Garros. El año de Carlitos está siendo bastante bueno y espera poder celebrar en Londres su segundo Grand Slam de la temporada, aunque para ello primero tendrá que centrarse en superar el encuentro de segunda ronda.

Este partidazo de segunda ronda de Wimbledon 2024 ha sido programado por la ATP para este miércoles 3 de julio. El horario de este apasionante duelo entre Carlos Alcaraz y Aleksandar Vukic todavía no ha sido fijado por la organización, pero se jugará en la pista central del mítico All England Club londinense.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en Wimbledon 2024

Carlos Alcaraz aterrizó en Wimbledon 2024 tras haber sido eliminado en Queens, pero eso ya es pasado y el murciano se centra ya en darlo todo en el tercer Grand Slam del año y posteriormente en los Juegos Olímpicos. En París luchará por ese primer Oro de su carrera, pero no esconde la emoción que tiene por formar pareja de dobles con Rafa Nadal en estas Olimpiadas que todo el mundo está deseando ver.

El tenista murciano y Aleksandar Vukic no se han enfrentado en ningún momento en el circuito de la ATP, por lo que Carlos Alcaraz espera que ese contador comience cayendo de lado con la primera victoria. El australiano es el número 69 del ranking y sabe que con el de El Palmar tiene un duro obstáculo por delante, pero intentará darlo todo sobre la pista central del All England Club, donde sabe que Carlitos es el gran favorito.

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Vukic en directo y en vivo

Este lunes 1 de julio ha arrancado Wimbledon 2024 con los partidos de primera ronda, mientras que la final masculina será el próximo domingo 14 de julio. En total, dos semanas de uno de los torneos más esperados y más deseados del calendario de la ATP, más después cuando la gente no ha tenido tiempo para asimilar aún todo lo que sucedió en un Roland Garros que terminó hace unas semanas y en el que se proclamó campeón un Carlos Alcaraz al que todos apoyarán en este Grand Slam de Londres.

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir por televisión en directo en nuestro país Wimbledon 2024. Esta plataforma será la responsable, por tanto, de emitir los encuentros más importantes y en ellos entrarían los de Carlos Alcaraz. Los canales asignados para retransmitir en directo por televisión el Carlos Alcaraz – Vukic han sido Vamos, Movistar+ o Movistar Deportes, de los cuales los dos primeros vienen incluidos con el paquete básico mientras que el tercero estaría englobado en un paquete de pago.

Además, todos los aficionados de este deporte y seguidores que no se pierden ni un partido de Carlos Alcaraz también podrán disfrutar de este partido de segunda ronda de Wimbledon 2024 frente a Aleksandar Vukic en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en diferentes dispositivos, como pueden ser ordenadores, móviles, tablets o smarts TVs.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en Wimbledon 2024, donde prestaremos especial atención a Carlos Alcaraz. También narraremos en directo y en vivo online juego a juego el encuentro que el murciano disputará frente a Aleksandar Vukic en la segunda ronda y publicaremos la crónica del duelo y las reacciones más relevantes que se produzcan en Londres.