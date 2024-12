El arribo de Saúl Ñíguez en lo desconocido y su cuenta pendiente con el Atlético

El invierno de 2012 entraba en su ocaso cuando el cuarto árbitro del estadio Vicente Calderón levantó la tablilla para que el Atlético agotara los cambios. Koke daba el relevo a un Saúl que debutaba con el equipo de su vida. El rival, el Besiktas, y el marco del partido, octavos de final de la Europa League, imborrables para el canterano que ahora, doce años después, pisará el césped del Metropolitano siendo foráneo por primera vez.

Después de toda una vida como rojiblanco, interrumpida por un par de breves cesiones al Rayo Vallecano en sus primeros compases de carrera y al Chelsea hace dos años, Saúl volverá a jugar en el Metropolitano. Lo hará ataviado con el blanco del Sevilla, disciplina en la que está cedido por el Atlético de Madrid. «Va a ser un partido muy especial para mí», ha segurado el futbolista a lo largo de los días previos al choque.

Misma línea mantiene Simeone. «Primero, agradecimiento por su trabajo desde pequeño. Creció mucho, dio muchísimo al club y tiene un amor hacia la institución que lo transmite siempre que puede. La gente lo quiere de la misma manera. Somos agradecidos por todo lo que hizo con nosotros. Me imagino que seguirá dando lo que tiene: llegada desde segunda línea, trabajo colectivo para el equipo en cualquier posición del centro del campo que el míster le pida, juego aéreo… Un montón de cosas muy buenas. Está volviendo tras la lesión que tuvo y posiblemente sea titular. La gente lo recibirá como se merece, con cariño y una gran ovación», asegura el técnico argentino.

Comienza a mostrar Saúl su jerarquía en el Sevilla tras una sanción y una lesión, la primera de larga duración de su carrera, que le han privado de la continuidad necesaria. Apunta a titular después de dar ante Osasuna su primera asistencia como futbolista sevillista. Arriba Saúl en lo desconocido, en su primer partido contra el Atlético.

Saúl, el lateral en discordia

Lo hace además con la cuenta pendiente de demostrar que todavía le queda fútbol como centrocampista. Saúl comenzó a entrar en barrena cuando no supo canalizar y mezclar bien su carácter con una nobleza que pocos de los que le conocen cuestionan. Su entorno y él mismo comenzaron a interpretar como una rebaja de su jerarquía que Simeone le hiciera jugar de lateral izquierdo.

A su malestar y a sus quejas no fueron ajenos ni sus compañeros del Atlético ni los de la selección. La situación se hizo insostenible. Saúl se fue cedido al Chelsea en el verano de 2021. Allí tampoco recuperó su nivel. A su regreso, en el club apreciaron a un jugador que aceptaba sus errores y dispuesto a empezar de cero. Simeone, a la espera de recuperarlo, no dejó de darle oportunidades.

«El jugador no disfruta en una posición que no es la suya, aunque juegue bien», llegó a asegurar un Saúl que está decidido a reinventarse con el Sevilla ante el Atlético de Simeone, su padre deportivo. Se presenta en el Metropolitano por primera vez como rival. Enfilará el vestuario visitante, cambiará de banquillo, la grada no le empujará… Todo ello con una cuenta pendiente consigo mismo.