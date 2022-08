La ardiente cita de la pareja más guapa de ‘First Dates’: llevarán la pasión al gimnasio

Una de las citas de la semana en First Dates fue sin duda la que protagonizaron estos dos protagonistas. «Somos la pareja más guapa que ha pasado por este programa», decían sin ningún tipo de reparo Claudia y Eric, que conectaron desde el principio en la cena.

Fue ella la que llegó primero al restaurante, siendo recibida como siempre por Carlos Sobera, que le preguntó cómo le gustaban los chicos. «Me gustan los chicos altos, morenos de piel, extrovertidos, que tengan conversación, con buen cuerpo, que se cuiden y cariñosos, porque yo también lo soy», dijo la joven de 24 años, dejando muy claro su prototipo.

La malagueña se puso a sí misma por las nubes: «Me veo guapa, hay días menos que otros, obviamente, pero cuando me arreglo, pues sí, me cuesta decirlo, pero es que me veo así. Tampoco creo que tenga nada de malo. No soy creída, pero tengo una autoestima muy alta». Y si quería un chico guapo, el programa cumplió con sus expectativas. Su cita fue Eric, que confesó que «mis amigos me suelen llamar ‘follador’, pero no es mi culpa porque no es que haga mucha cosa, pero sí que es verdad que cuando salgo, suelo follar».

«La gente se piensa que soy un creído, pero los que de verdad me conocen saben que tengo muy buen corazón y soy bastante generoso», añadió el joven valenciano de 24 años. La belleza y el deporte une a estos dos jóvenes. «Me encanta que sea un loco del gimnasio y eso me motiva para hacer ejercicio con él», dijo la chica antes de irse al reservado con Eric y acabar besándose apasionadamente en ese escenario.