Arden las redes con Messi por saltarse un semáforo después del entrenamiento del Inter de Miami

La presencia de Leo Messi en Miami ha desatado la locura entre los aficionados. El argentino ha llegado ya a la ciudad, más de un mes después de anunciarse su fichaje por el Inter de Miami, y ha comenzado a ejercitarse a las órdenes del Tata Martino en su nuevo club. Pero ha dejado varias imágenes insólitas en sus primeras horas en Estados Unidos. La última ha sido la de saltarse un semáforo después del entrenamiento.

El jugador abandonaba las instalaciones del Inter de Miami escoltado por un coche de policía cuando, ante la presencia de varios aficionados, se saltaba un semáforo en rojo en un peligroso cruce. Como se aprecia en las imágenes, en el momento en el que Messi gira hacia la izquierda, hay varios coches que se encontraban pasando en ese sentido a una velocidad superior a la del astro argentino.

Messi se tomó en serio lo de que el que es campeón del mundo hace lo que quiere JAJAJA.pic.twitter.com/ZLcc3zFzSx — joaco. (@Joaconel) July 15, 2023

No son las primeras imágenes llamativas que deja el argentino en sus primeras horas en la ciudad estadounidense. Messi fue pillado junto a su familia en un supermercado haciendo la compra, en un acto más que cotidiano pero que no deja de llamar la atención, dada la relevancia del ex jugador del Barça y del PSG.