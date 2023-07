Lo nunca visto: ¡Cazan a Leo Messi en un supermercado de Miami!

Leo Messi ya se encuentra en Miami para comenzar su nueva experiencia en la ciudad norteamericana. El argentino aterrizó a principios de esta semana y ya se ha dejado ver incluso por un supermercado de comida, donde fue cazado por una multitud de gente que no daba crédito de lo que estaban viendo. Mientras tanto, los aficionados del Inter de Miami se preparan para la multitudinaria presentación que se llevará a cabo este domingo.

Y es que este se trata de un hecho prácticamente imposible de realizar para una persona de sus características en España. De hecho, en Barcelona muy pocas veces, por no decir nunca, fue pillado en un supermercado haciendo la compra doméstica. Pero ha sido cambiar de continente y el argentino ha querido realizar actividades que, quizás, en Europa era más complicado de hacer por su popularidad.

No obstante, Messi es conocido mundialmente y nada más entrar en el supermercado (Publick, el más importante de Florida) de la ciudad fue reconocido por un gran número de personas que no dudó en inmortalizar el momento. Más tarde, los agraciados en poder hacerse una foto con el ex del Paris Saint-Germain las hicieron públicas en redes sociales. Cabe destacar que el jugador no estuvo solo y contó con la compañía de sus hijos.

🤩🇦🇷🇺🇸 LEO MESSI haciendo las compras en el Supermercado en Miami. pic.twitter.com/CYWkprynV6 — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 14, 2023

He’s just one of us. 🛒🛍️ pic.twitter.com/KLlIzzzE7T — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 14, 2023