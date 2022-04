Arantxa Sánchez Vicario ha ofrecido su visión sobre la imagen que de ella muestran en la película ‘El método Williams’, que supuso un Óscar para Will Smith y que trata sobre los primeros años de la carrera de las hermanas Williams, Serena y Venus. La extenista española fue una de las primeras rivales de la mayor y en la película se cuenta un momento que, según la propia Arantxa, no responde a la realidad. «Forma parte del argumento que se inventaron. No dejaría de ser una película más; así le dan más morbo y más relevancia», dijo la ganadora de cuatro Grand Slams.

En ‘El método Williams’, película con la que Will Smith recibió el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Richard Williams, se cuentan los primeros años de las carreras de Venus y Serena Williams. Una de las tenistas que sale reflejada en el largometraje es Arantxa Sánchez Vicario, una de las rivales a las que se enfrentó la mayor de las Williams en su primer torneo en el circuito profesional. La americana, entonces una adolescente, logró llevarse el primer set ante la española, entonces número dos, pero la victoria final fue para la veterana. Un desenlace que, según tratan de mostrar en la película, se debió a que la española recurrió a una pausa demasiado larga en el baño para poner nerviosa a su rival, argumento que la propia Arantxa se ha encargado de desmontar ahora.

«Por aquel entonces era la número 2 del mundo, no la nº 1. Pero sí cabeza de serie en el torneo. Era el torneo de Oakland y no se jugaba al aire libre, se jugaba en interior. Y era final de temporada antes de la gira del Masters de chicas. El partido lo gano, pero no como parece en la película», dijo Arantxa Sánchez Vicario, para explicar que lo que se reflejaba en la película no respondía a la realidad.

«Primero de todo, es imposible que me fuese de la pista en un 3-1. Nunca te vas en los pares. En ese caso, me tendría que haber ido en el 3-2. Luego hay un tiempo limitado: cuando te vas al baño, hay un tiempo limitado. Me hubiesen sancionado si hubiese sido así. Pero eso le da importancia a la película, no hay otra manera de que sea relevante. Después gané 11 juegos seguidos, eso lo dice todo. Acabé ganando el torneo individual y en dobles», recordó la ganadora de cuatro Grand Slams, a los micrófonos de El Larguero.

No tomará medidas legales

Arantxa Sánchez Vicario considera que ese papel de «mala malísima» es «totalmente incierto». «No lo entiendo. Yo he tenido una carrera brillantísima y nadie me ha regalado nada. No entiendo el significado de que saquen eso en estos momentos», dijo la ex tenista española. También aseguró que aunque lo ha consultado no tomará medidas legales ya que le «daría más publicidad» a la película.

«Alguien se extrañaría de que yo no hiciese ninguna mención o saliese en defensa de mi honor. Lo he consultado con mis asesores y no hay caso, solo le daría más publicidad a la película. Posiblemente, es lo que buscaban», comentó Arantxa.

La española tampoco está de acuerdo con la imagen que muestran de otra de las tenistas del momento, Jennifer Capriati. «Por qué lo han hecho así, habría hay que preguntárselo a las hermanas Williams. Tampoco me parece bien lo que dijeron de Jennifer Capriati. Tuvo problemas, pero no como sale en la película. Forma parte del argumento que se inventaron. No dejaría de ser una película más; así le dan más morbo y más relevancia», dijo.