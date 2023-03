Anabel Pantoja incendia las redes: responde a la infidelidad de Yulen presumiendo de curvas

La pareja formada por Anabel Pantoja y Yulen Pereira habría puesto punto y final a su relación tras una infidelidad por parte del esgrimista. Así lo aseguró Amor Romeira durante el programa Fiesta y, más tarde, confirmó Alejandra Rubio. Al parecer, mientras que Anabel Pantoja se encontraba acompañando a su tía Isabel Pantoja en su gira por Estados Unidos, el deportista le estaba siendo infiel con una conocida modelo.

A primera hora de la mañana, Anabel compartía un story con la canción de Whitney Houston, ‘I will always love you’, en un claro mensaje al que empezaba a ser su ex pareja. Justo después, la televisiva compartía una imagen suya en bikini dando a conocer sus medidas, como si de una modelo se tratara. Escribió con orgullo sus medidas de pecho (102), de cintura (95) y de trasero (120). Todo esto se entiende como un zasca a Yulen y a su supuesta amante, la modelo Melania Puntas, quien ha sido Miss Elite Spain 2023 con sus medidas 90-60-90.

Amor Romeira, gran amiga de Anabel Pantoja explicó que ella había hablado recientemente con la afectada y no sabía nada ni se esperaba esta decisión: «Anabel no sabía nada de esto. Cuando yo la llamé fue cuando ella descubrió el percal, además Anabel volvió de la gira de Estados Unidos con la ilusión de reencontrarse con su novio. Y su novio cuando la ve va y la deja».

«Al escuchar todos estos rumores yo decidí llamarla para contarle lo que había escuchado y en ese momento me comentó que ahora entendía todo y por eso la había dejado», reconociendo que estaba totalmente destrozada porque estaba muy ilusionada con esta relación.