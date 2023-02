Ana Obregón habla claro de su romance con Maradona

Mucho se ha escrito y hablado durante los últimos días del supuesto romance de Diego Armando Maradona con una conocidísima celebridad española, Ana Obregón. Fue el programa Sálvame el que dio una noticia que sorprendió a todos en el mundo del corazón. El espacio presentado por Terelu Campos y Adela González sacó a la luz la historia de amor desconocida de Maradona con la presentadora y actriz, pero ha sido la propia la madrileña la que ha querido pronunciarse tras los rumores.

«Hola, María, acabo de ver tu mensaje, como estoy escribiendo el libro desconecto todo el día», comenzó escribiéndole Ana Obregón a María Patiño. La presentadora siguió leyendo el mensaje en el que contestaba directamente a la pregunta si tuvo algo con el argentino. «Te agradezco que me hagas reír con eso de un romance con Maradona, para nada, corazón. Lo que sí es verdad que cuando estaba jugando en España me mandaba muchas flores y también es verdad que le vi cuando yo vivía en Los Ángeles, pero de romance nada de nada», asegura.

Así lo contó un amigo

«Por cierto, aunque no sea futbolera, Maradona era un genio y le tenía mucho cariño», finalizó Obregón. El programa de Telecinco aseguraba que se trata de una historia clandestina y desconocida. Según Omar Suárez, amigo del Pelusa, este decía sobre Ana Obregón: «No sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba. Uff, no sabes lo que era esta mujer, tremenda, me quedó siempre por la belleza de la mujer».

Sin embargo, en la noche del viernes, Ana Obregón rompió su silencio y le escribión un mensaje a María Patiño, la cual se subó al pulpillo del programa para aclarar todo lo referente a este posible romance entre Ana Obregón y Diego Armando Maradona, una aventura que según la presentadora no fue tal.