Otmar Szafnauer, jefe de Alpine en la cuerda floja, ha decidido intentar salvarse de la quema que se avecina en el equipo francés. Con su puesto más cuestionado que nunca por los pobres resultados cosechados en este 2023, el dirigente rumano ha criticado severamente a la estructura del equipo tras años vendiendo humo y esperanzas de victorias. Hay que recordar que el equipo dijo que podría pelear por victorias en 2024, algo que parece una fantasía.

«Nuestro simulador tiene 20 años. Necesitamos invertir en tecnología y personal de forma inmediata. Las cosas no son lo rápidas que deseamos en la vida. Pides un simulador o contratar a un nuevo ingeniero y puedes tardar dos años en conseguirlo», dijo un Szafnauer que ha visto cómo Alpine ha caído hasta la sexta plaza del Mundial de Constructores.

Pese a que en el Gran Premio de Miami tanto Esteban Ocon como Pierre Gasly lograron puntuar, la realidad es que en Alpine las aguas bajan bastante revueltas. «Aún nos quedan 75 Grandes Premios (3 temporadas) como mínimo para conseguir nuestros retos», aseveró un Szafnauer que quiere poner el foco en la escasa inversión de Alpine en la Fórmula 1.

Previamente, el jefe de Alpine, Laurent Rossi, echó pólvora contra la dirección que ejecuta Szafnauer. «Estoy notando no solo una falta obvia de rendimiento y rigor en la entrega, sino también un estado de ánimo que no está a la altura de los estándares anteriores de este equipo. No me gustó el primer Gran Premio, porque hubo mucho, lo siento por decir esto, amateurismo, lo que llevó a un resultado que no fue el correcto», dijo.

Alpine amenaza con fichar

En medio de todos estos comentarios, la figura de Eric Boullier –ex dirigente en McLaren y Renault– ha surgido como posible figura para sustituir a un Szafnauer que ahora se ha desatado en sus críticas. Al dirigente rumano le está pasando factura el hecho de ser el principal instigador de la salida de Fernando Alonso del equipo. Hay que recordar que entró a principios de 2022 en su puesto y desde entonces los resultados han estado lejos de los puestos cabeceros.

El asturiano, tras muchas críticas por su decisión de irse a Aston Martin, está viendo cómo Alpine se deshace como un azucarillo. Szafnauer predijo que Fernando Alonso no rendiría al máximo nivel esta temporada y su respuesta han sido cuatro podios en cinco carreras. En dos temporadas con la escudería francesa apenas pudo subir en una ocasión al cajón.