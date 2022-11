Alpine le niega a Fernando Alonso un cambio de motor

La relación entre Fernando Alonso y Alpine se sigue deteriorando cada día que pasa y el último capítulo de esta historia de desencuentros se ha vivido en el Gran Premio de Brasil. Después de la accidente carrera al sprint en Interlagos, donde el español se las volvió a tener tiesas con su compañero de equipo Esteban Ocon, la escudería francesa ha tomado una decisión que deja muy a las claras cuál es su piloto favorito.

El pobre resultado cosechado por Alpine en la prueba del sábado ofrecía una ocasión ideal para que sus dos pilotos, condenados al fondo de la parrilla para el domingo, cambiaran los respectivos motores de sus coches e iniciarán la carrera con las mejores armas posible para lanzarse a por la remontada.

Sin embargo, la decisión del equipo galo ha sido cambiar una sola de las unidades de potencia y el agraciado ha sido Esteban Ocon. Por contra, a Fernando Alonso, al que solo le queda una semana para abandonar Alpine después del Gran Premio de Abu Dhabi, le han negado ese cambio, con el agravio comparativo que eso conlleva. Otmar Szafnauer ya ni se molesta en disimular.

This means he will not take a grid penalty and will start today's race from seventeenth place. The damaged parts on the chassis have also been replaced.#BrazilGP

