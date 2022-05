Alonso presumirá de bandera de España en Barcelona con la nueva camiseta de Alpine

Fernando Alonso presumirá de bandera española en el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará en Montmeló el próximo domingo 22 de mayo. La marca Kappa ha diseñado para Alpine una camiseta especial para la carrera con el rojigualda como protagonista.

Ni que decir tiene que esta noticia ha causado un gran revuelo y en Alpine se frotan las manos con una camiseta que ya está a la venta por el módico precio de 75 euros. En el pasado GP de Miami Fernando Alonso lució varias camisetas inspiradas en la ciudad de Florida y para el GP de España de Fórmula 1 lo hará con los colores de la bandera española.

En esta camiseta para la ocasión el color rojo es protagonista y el amarillo se deja ver en un degradado en la parte inferior y para formar el color de la bandera de España tanto en las mangas como en el cuelo.

@alo_oficial is ready for the next GP 🔥​

