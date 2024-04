El Almería certifica su descenso a Segunda División tras perder contra el Getafe

El Almería ha consumado este sábado su descenso a Segunda División. El conjunto andaluz perdió (1-3) ante el Getafe en casa, lo que le condena matemáticamente a ser uno de los tres equipos que pierde la categoría esta temporada. No hubo milagro posible para un equipo que únicamente ha ganado un partido en toda la temporada y que suma sólo 15 puntos tras la disputa de la jornada 33. A falta de cinco para el final, ya no hay opciones.

El conjunto indálico no ha sido capaz de remontar el vuelo en toda la temporada. Terminaron la primera vuelta con cinco puntos y, pese a que han sumado casi el doble en lo que va de segunda, ha sido imposible. Tres entrenadores han pasado por el club en lo que va de temporada, buscando una remontada que cada vez se antojaba más imposible.

Con la llegada de Pepe Mel hace apenas cinco jornadas, se buscaba al menos salvar los números de una temporada para el olvido. No se había conseguido ganar en las primeras 28 jornadas y fue en el primer partido con el nuevo técnico, contra Las Palmas, cuando se consiguió una victoria por la mínima. Pese a ello, las sensaciones de los andaluces respecto a su juego no han sido malas, pero los resultados no han podido ser peores y, al final, son los que mandan.

Con unos números malísimos, a los andaluces les ha ido acechando cada vez más el descenso y en esta jornada 33 había posibilidad de que descendieran. Para evitarlo, estaban obligados a ganar y a que no lo hicieran o Mallorca o Celta, que ahora mismo marcan la permanencia. Pero no fueron capaces de cumplir con su parte. El conjunto azulón les empezaba a ajusticiar cerca de la media hora de juego por medio de Greenwood. Empataba el partido el Choco Lozano antes del descanso, pero de nuevo el inglés ponía en ventaja a los de Bordalás.

Ni siquiera un empate servía a un Almería impotente que terminaba entregando la cuchara antes de tiempo. Los andaluces se venían abajo y terminaban recibiendo el tercer tanto, en el que también se veía implicado Greenwood. El británico asistía a Jaime Mata, que puso el 1-3. Fue entonces cuando los rojiblancos buscaron maquillar el marcador, pero no lo consiguieron. Además, terminaron con no menos tras la expulsión de Viera.

El Almería no evita su descenso

El Almería vuelve de esta forma a Segunda División, tras dos temporadas seguidas en la máxima categoría. El pasado curso se salvaron de descender en la última jornada, con un empate agónico ante el Espanyol que mandó a la Liga Hypermotion al Valladolid. Esta temporada, no han podido pelear y a falta de cinco jornadas para el final se consuma su pérdida de categoría.

Les acompañarán otros dos equipos. De hecho, esta jornada puede certificarse también el descenso del Granada, que tiene 18 puntos y está a 13 de la permanencia que marcan Celta y Mallorca. Un triunfo de ambos y una derrota de los nazaríes les mandaría de forma matemática también a Segunda. La tercera plaza sería ahora mismo para el Cádiz, que se encuentra a seis puntos de distancia de sus dos principales rivales.