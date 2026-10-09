Alineación posible del Barcelona contra el Getafe: Gabriel Jesús hará de Raphinha

La alineación del Barcelona este sábado contra el Getafe en el Camp Nou, con motivo de la octava jornada de Liga, no tendrá a un Raphinha que sigue recuperándose de su lesión y en su lugar hará de delantero culé Gabriel Jesús. El cuadro azulgrana fichó al brasileño para estos momentos. El ataque de Hansi Flick lo completarán Adeyemi y Lamine Yamal.

La primera novedad en la alineación de Hansi Flick ante el Getafe estará en la portería. Joan García, tras superar su lesión, vuelve a ser titular bajo palos con el objetivo de mantener la portería vacía ante el cuadro azulón en el Camp Nou. Vuelve al banquillo Livakovic.

La defensa del Barcelona no presentará muchas novedades en su regreso a la Liga tras un inédito parón. Eric García, ya recuperado de sus molestias, jugará en el lateral derecho y Cancelo lo hará por la izquierda a pesar de su acumulación de minutos con Portugal. La pareja de centrales ante el Getafe estará formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín.

La alineación del Barcelona continúa en el centro del campo. Pedri y Rodri harán pareja en el medio, y por delante estará Dani Olmo. Y en la delantera, el gran cambio será la baja de Raphinha, sustituido por Gabriel Jesús. Lamine Yamal sí será titular y en la otra banda jugará Adeyemi, dejando en el banquillo a Gordon.

Posible alineación del Barcelona contra el Getafe

Esta es la posible alineación del Barcelona para enfrentarse al Getafe en la jornada 8 de la Liga en el Camp Nou: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Adeyemi y Gabriel Jesús.