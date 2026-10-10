Barcelona – Getafe en directo | Alineaciones, dónde ver en vivo el partido y última hora de la jornada 8 de La Liga EA Sports

El Barcelona recibe este sábado al Getafe en el Camp Nou en la octava jornada de la Liga, en el reencuentro con la competición doméstica tras veinte días de parón internacional marcado por la baja de Raphinha, víctima del popularmente conocido como ‘virus FIFA’, y con el objetivo para el equipo catalán de firmar un pleno de ocho victorias que iguale el mejor inicio histórico del club en el campeonato.

Por su parte, el Getafe afronta el reto situado en la undécima posición con ocho puntos, sostenido en un bloque sólido que únicamente ha encajado siete tantos en lo que va de curso, aunque con un balance anotador de cuatro goles marcados. Su entrenador, José Bordalás, que cumplirá 868 partidos en los banquillos, recupera tras sanción a Mario Martín en la medular, mientras mantiene las bajas por lesión de Christantus Uche y Juanmi Jiménez, además de la duda de Martín Satriano por una inflamación articular.

El balance global de 42 enfrentamientos directos entre ambos clubes arroja 29 victorias para el Barça, 10 empates y 3 triunfos getafenses. De este modo, el Camp Nou examina la capacidad del líder invicto para sobreponerse a las secuelas del parón de selecciones y mantener la solidez defensiva y realizadora mostrada en este arranque liguero ante la exigencia táctica del bloque de Bordalás.

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