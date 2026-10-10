Barcelona – Getafe en directo | Alineaciones, dónde ver en vivo el partido y última hora de la jornada 8 de La Liga EA Sports
Sigue en OKDIARIO el partido en directo
El Barcelona recibe este sábado al Getafe en el Camp Nou en la octava jornada de la Liga, en el reencuentro con la competición doméstica tras veinte días de parón internacional marcado por la baja de Raphinha, víctima del popularmente conocido como ‘virus FIFA’, y con el objetivo para el equipo catalán de firmar un pleno de ocho victorias que iguale el mejor inicio histórico del club en el campeonato.
Por su parte, el Getafe afronta el reto situado en la undécima posición con ocho puntos, sostenido en un bloque sólido que únicamente ha encajado siete tantos en lo que va de curso, aunque con un balance anotador de cuatro goles marcados. Su entrenador, José Bordalás, que cumplirá 868 partidos en los banquillos, recupera tras sanción a Mario Martín en la medular, mientras mantiene las bajas por lesión de Christantus Uche y Juanmi Jiménez, además de la duda de Martín Satriano por una inflamación articular.
El balance global de 42 enfrentamientos directos entre ambos clubes arroja 29 victorias para el Barça, 10 empates y 3 triunfos getafenses. De este modo, el Camp Nou examina la capacidad del líder invicto para sobreponerse a las secuelas del parón de selecciones y mantener la solidez defensiva y realizadora mostrada en este arranque liguero ante la exigencia táctica del bloque de Bordalás.
Sigue en directo el Barcelona-Getafe:
Min.9.
De nuevo Gabriel Jesús
Intentó Olmo con un pae en largo, pero de nuevo Soria salió a despejar con el pie fuera del área.
Min.5.
El Getafe se queda a cuadros
Ese gol cambia por completo el esquema de Bordalás. Ese error obliga ahora al Getafe a tener que salir, pero el Barcelona está encontrando muchos espacios a las espaldas de los laterales. Intentó ahora Gabriel Jesús con un pase filtrado, pero llegó antes Soria para atrapar el balón.
Min.1.
¡GOL DEL BARCELONA!
¡GOL DE GORDON! Primera jugada del Barcelona en la que el delantero tiró un caño a Gudelj y en su disparo rebotó en Mario Martín y Zaid Romero para que Sorio no pudiese llegar pese a rozarla con el guante. Se adelantan los culés en apenas un minuto.
¡Comienza el partido!
¡Rueda el balón en el Camp Nou! Juega el Getafe
Todo listo
Suena el himno del Barcelona. Jugadores en el césped…¡Esto empieza ya!
Homenaje a Pedro en el Camp Nou
A sus 39 años, Pedro Rodríguez anunció su retirada del fútbol mediante un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales. Hoy está en el Camp Nou junto con Joan Laporta.
Gil Manzano, el árbitro al que Flick le dedicó un corte de mangas, pitará el Barcelona – Getafe
El Barcelona quiere mantener su racha invicta en la Liga sin Raphinha. El equipo llegó al parón de selecciones en plena forma y quiere seguir acumulando buenas sensaciones en la jornada ocho, donde se medirá al Getafe. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) han publicado las asignaciones correspondientes. Jesús Gil Manzano se encargará de pitar el encuentro de los blaugranas, después de dejar a Hansi Flick sin Clásico la temporada pasada.
Gabriel Jesús hará de Raphinha
La alineación del Barcelona este sábado contra el Getafe en el Camp Nou, con motivo de la octava jornada de Liga, no tendrá a un Raphinha que sigue recuperándose de su lesión y en su lugar hará de delantero culé Gabriel Jesús. El cuadro azulgrana fichó al brasileño para estos momentos. El ataque de Hansi Flick lo completan Gabriel Jesús y Lamine Yamal.
El Barcelona vuelve del parón con una misión: igualar el mejor arranque de su historia
El Barça ha comenzado la temporada como un tiro. Los de Hansi Flick han arrasado a cada rival al que se han enfrentado en La Liga, y buscan seguir sumando puntos y, de esa manera, alcanzar un hito histórico en el campeonato doméstico.
Con siete victorias en los siete primeros compromisos, los azulgranas buscan, por segunda vez en su historia, comenzar las ocho primeras jornadas con pleno de triunfos. Emularían al Barça del ‘Tata’ Martino en su única campaña en el banquillo de la Ciudad Condal.
Bordalás: «No se puede decir que Lamine Yamal sea el mejor del mundo porque hay más buenos jugadores»
José Bordalás atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Coliseum en la previa de la jornada 8 de Liga que medirá este sábado al Getafe contra el Barcelona en el Camp Nou. El equipo azulón tiene una complicada tarea ante un equipo que se ha mostrado intratable en este inicio de campeonato.
Flick: «Hay que cuidar a Raphinha y tampoco jugará contra el Galatasaray»
Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en el mediodía de este viernes con motivo de la jornada 8 de la Liga que medirá al Barcelona contra el Getafe en el Camp Nou. El técnico alemán volvió a sentarse en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper después del parón de selecciones más largo de la historia.
Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Getafe de la Liga
Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que tienen en su haber los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputen en la competición liguera. El Barcelona – Getafe que cayó en la jornada 8 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión mediante el canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto en España. Este operador pone a disposición de sus clientes su aplicación para que se la descarguen en un teléfono móvil, tablet y smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Camp Nou.
ONCE DEL GETAFE
Soria; Kiko Femenía, Djené, Gudelj, Romero, Mojica; Serrano, Martín, Terrats; García y Azón.
ONCE DEL BARCELONA
Joan García; Koundé, Eric, Gerard Martín y Xavi Espart; Rodri, Gavi, Olmo; Lamine Yamal, Gordon y Gabriel Jesus.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUUUUUUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la mejor retransmisión en directo del Barcelona-Getafe del Camp Nou correspondiente a la jornada 8 de la Liga. Aquí, en OKDIARIO, te contaremos el minuto a minuto de uno de los partidos grandes de este fin de semana. ¡Comenzamos!
Min.14.
A punto Dani Olmo
Pase con rosca perfecto de Gordon que no llegó Olmo por centímetros al segundo palo. Se avecina cada vez más el segundo del Barcelona si sigue el partido a este ritmo.