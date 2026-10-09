El Barcelona vuelve del parón con una misión: igualar el mejor arranque de su historia

El Barça ha comenzado la temporada como un tiro. Los de Hansi Flick han arrasado a cada rival al que se han enfrentado en La Liga, y buscan seguir sumando puntos y, de esa manera, alcanzar un hito histórico en el campeonato doméstico.

Con siete victorias en los siete primeros compromisos, los azulgranas buscan, por segunda vez en su historia, comenzar las ocho primeras jornadas con pleno de triunfos. Emularían al Barça del ‘Tata’ Martino en su única campaña en el banquillo de la Ciudad Condal.

Elche, Athletic, Rayo Vallecano, Valencia, Levante, Racing de Santander y Sevilla. Los siete equipos a los que el Barça ha dominado en este inicio de temporada para estar a punto de ese récord. Si logran vencer al Getafe (sábado 10 de octubre, 18:30 h), igualarán el conseguido con el argentino en la banda en la 2013/14.

Aquella vez fue Osasuna el que impidió que el pleno pasara de ocho, y en este caso, si los azulgranas vencen al conjunto de Bordalás, el obstáculo que amenaza el récord sería La Cartuja ante el Betis en la jornada 9 de competición (sábado 17 de octubre, 18:30 h).

Como curiosidad, la temporada pasada el Barça también acumuló las siete primeras jornadas ganando todos los puntos posibles bajo la dirección de un Hansi Flick experto en sacar lo mejor de cada jugador y en ser un entrenador que prioriza la continuidad.

A por el Real Madrid de Miguel Muñoz

Fue el Real Madrid de Miguel Muñoz el que alcanzó esa cifra en la campaña 1968-1969. Los blancos también consiguieron los ocho triunfos de manera consecutiva en dos ocasiones (1967-68 y 1987-1988). Los azulgranas cuentan con un calendario ‘favorable’ para seguir haciendo historia.

Imponiendo su efectividad y ritmo con puño de hierro, y aprovechando el gran momento de forma de sus estrellas (Lamine Yamal, Raphinha, Rodri…), Hansi Flick se lanza a por un hito histórico. También con victoria en la Champions League, el conjunto azulgrana aún no ha disputado un partido en el que no se haya llevado los tres puntos.