Flick: «Hay que cuidar a Raphinha y tampoco jugará contra el Galatasaray»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en el mediodía de este viernes con motivo de la jornada 8 de la Liga que medirá al Barcelona contra el Getafe en el Camp Nou. El técnico alemán volvió a sentarse en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper después del parón de selecciones más largo de la historia.

«No es una lesión importante, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta, porque tuvo muchas lesiones y hay que cuidarlo. No estará disponible ni mañana ni contra el Galatasaray», confirmó Hansi Flick sobre la baja de Raphinha.

Sobre la posibilidad de que Gabriel Jesús sea titular para sustituir a Raphinha: «Es la idea, ha mejorado mucho, se ajusta a nuestro estilo. Lo está haciendo muy bien, me gusta y está preparado».

Sobre el parón: «Es parte de nuestro trabajo. No me gusta, pero no puedo cambiarlo, los otros equipos están igual. Nos tenemos que centrar en el próximo partido. Tendremos cinco partidos muy importantes, nos tenemos que preparar y lo haremos».

«El próximo partido es el más importante y nada cambia, siempre hacemos lo mismo. El siguiente rival es el Getafe y será un rival duro. Sabemos cómo juegan y suele ser difícil jugar contra ellos», señaló el técnico culé en sala de prensa.

Sobre Joan, Livakovic y la portería: «Es siempre una opción, también Tek. Pero con lo que hemos visto hoy, Joan está muy bien y creo que podrá jugar de titular».

«Es el equipo nacional y todos quieren jugar para su selección. Es su mentalidad y no podemos cambiar los calendarios. Siempre da el cien por cien. Hay que pensar si hubiera sido necesario jugar en Australia, a 30.000 kilómetros… pero hay que escoger amistosos y en Europa no es posible… Con la Nations League no es posible. Hay mucha presión con los jugadores. Hay que aceptar la situación como es, no es la mejor, no es lo ideal, pero no la puedo cambiar. Tengo que gestionar la carga de minutos», comentó Flick sobre los viajes de Raphinha con Brasil.

También valoró el rendimiento de España: «Me gusta cuando veo a la selección española, en rendimiento, el reparto que se hace de minutos… la relación es muy buena. España es el mejor equipo del mundo, me gusta verlo jugar».

«En algunas sesiones de entrenamiento ha jugado ahí. Un jugador con tanto talento es mejor que juegue en su posición y gane confianza. Estoy muy contento de su nivel», señaló sobre la posibilidad de ver a Bernal como central.

Flick culminó hablando sobre Lamine Yamal: «Su nivel es fantástico, también con España. Lo vi en Londres, estuve allí. Hay que pensar en los jugadores desde un punto distinto. Cubarsí y Lamine son jóvenes y se recuperan antes. Si juega 60 o 70 minutos, es bueno. Aunque él quiera jugarlo todo. A él le gusta jugar. Será el mejor jugador del mundo si no lo es ya. Está arriba, muy cerca. Si sigue así, tratando de mejorar… con esta mentalidad…. estoy contento con él».