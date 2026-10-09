Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo por televisión el Barcelona - Getafe de la Liga El Camp Nou acoge este apasionante duelo de la jornada 8 de la Liga que es el Barcelona - Getafe

El líder de la Liga vuelve a vestirse de corto y lo hará contra el Getafe. El Barcelona espera que este parón de selecciones tan largo no les afecte y puedan seguir con el mismo rendimiento que venían mostrando en este arranque de temporada, donde están ofreciendo un gran nivel que el cuadro azulón espera romper. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este duelo de la jornada 8 que se juega en el Camp Nou.

Barcelona – Getafe de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Barcelona recibe en el Camp Nou al Getafe para disputar el partido que corresponde a la jornada 8 de la Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick es el líder indiscutible de la clasificación del campeonato y el objetivo de los culés es sumar tres puntos ante el cuadro azulón para seguir demostrando que son de los mejores equipos que juegan al fútbol en la actualidad. El organismo que controla el torneo de la regularidad en nuestro país ha programado este apasionante choque para el sábado 10 de octubre, mientras que el horario escogido por la patronal es el de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Getafe de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que tienen en su haber los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputen en la competición liguera. El Barcelona – Getafe que cayó en la jornada 8 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión mediante el canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto en España. Este operador pone a disposición de sus clientes su aplicación para que se la descarguen en un teléfono móvil, tablet y smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Camp Nou.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partidazo de la jornada 8 de la Liga. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Getafe desde una hora y media antes de su inicio. Cuando finalice todo en el Camp Nou publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Getafe

Los aficionados del cuadro culé, del conjunto madrileño y los seguidores del campeonato español en general que tengan cosas que hacer y no puedan ver por televisión en directo y en vivo online este partido de la jornada 8 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Barcelona – Getafe para contar todo lo que suceda en el Camp Nou.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Getafe?

El Camp Nou, que está en el barrio de Les Corts, acogerá este emocionante Barcelona – Getafe correspondiente a la jornada 8 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1957 y en los últimos años ha sufrido una reforma que todavía no permite su ocupación total, así que por ahora sólo pueden asistir al campo algo más de 62.000 aficionados.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Árbitros ha designado a Jesús Gil Manzano para que imparta justicia en el Barcelona – Getafe de la jornada 8 de la Liga. Daniel Jesús Trujillo estará controlando todo en el VAR, así que tendrá que revisar todas las acciones dudosas para, si lo considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya al monitor que estará en la banda del Camp Nou a revisar la jugada polémica en cuestión y tomar una decisión.