Barcelona – Getafe: el líder mide sus fuerzas

Vuelve la Liga después de dos semanas de un larguísimo parón y vuelve un Barcelona que se marchó intratable con siete victorias en los siete primeros partidos y cuya misión es volver con la misma fuerza. Esa misma fuerza que necesitarán los jugadores de Hansi Flick para no caer como moscas tras una acumulación de minutos importantes con sus selecciones. Tal y como le ha pasado a Raphinha, que es baja para medirse al Getafe este sábado a las 18:30 horas en el Camp Nou.

Busca el Barcelona este sábado igualar el mejor arranque liguero de su historia con ocho victorias consecutivas, como ocurrió en la campaña 13/14 con el Tata Martino en el banquillo. Aunque aquella Liga la ganó al Atlético de Simeone en el Camp Nou, precisamente.

Un Barcelona que recupera a Joan García como titular en portería para este partido en casa, aunque pierde a Raphinha. La delantera la ocupará Gabriel Jesús, acompañado en bandas por un Lamine Yamal que no para y un Adeyemi que llega más fresco que Gordon.

Un once culé que completarán Eric García, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo en defensa; y Rodri, Pedri y Dani Olmo en el centro del campo. El precedente de estos choques invita al optimismo azulgrana: el Getafe nunca ha ganado en sus 21 visitas al Camp Nou, donde acumula 17 derrotas y cuatro empates.

El Getafe busca competir en Barcelona

Se prevé un duelo de contrastes entre la abundancia goleadora del Barça de Flick, que ha marcado 31 goles en 7 jornadas, y la optimización ofensiva del Getafe, undécimo clasificado con ocho puntos tras marcar únicamente 4 goles.

Además, el calendario no dará tregua al conjunto azulgrana después del encuentro ante el Getafe, con tres desplazamientos consecutivos para medirse al Galatasaray, al Betis y al Paris Saint-Germain antes del clásico del próximo 25 de octubre.

El Getafe vuelve a la Liga con fuerza después de un reposo ansiado de casi tres semanas. Los hombres de José Bordalás estaban agotados tras un inicio de curso intenso con una plantilla insuficiente, lesionados y ausencias que provocaron la acumulación de minutos.

El técnico azulón tuvo que gestionar el tiempo sin competición sin cinco futbolistas que fueron citados con sus selecciones y tuvieron menos descanso: Mario Martín, Martín Satriano, Nemanja Gudelj, Djené Dakonam y Saba Sazonov. Salvo Satriano, que tuvo que abandonar la concentración de Uruguay con una inflamación en una rodilla, todos volvieron en buen estado. Las pruebas médicas posteriores descartaron una lesión grave del atacante uruguayo y Bordalás confirmó este viernes que está en buen estado y con muchas opciones de estar a su disposición.

Satriano fue el único damnificado de los partidos internacionales y, de momento, parece que no se unirá a las bajas aseguradas de Juanmi Jiménez y Christantus Uche, mientras que el central Abdel Abqar apura su vuelta tras sufrir una lesión muscular para entrar en la lista final de Bordalás.

Bordalás tiene una dura tarea por delante para intentar acabar con una racha histórica: el Getafe jamás ha ganado en el Camp Nou en ninguno de sus 24 enfrentamientos entre Liga y Copa. Como máximo, arrancó cuatro empates en las temporadas 2007/08, 2008/09, 2013/14 y 2017/18. El saldo es arrollador y los números no acompañan al conjunto azulón, que esta temporada apenas suma cuatro goles.

Sin embargo, su fortaleza defensiva será el principal argumento para intentar dar la sorpresa en el Camp Nou. Ha encajado siete, los mismos que el Barcelona, y desde atrás intentará proteger a David Soria para después sorprender al Barcelona con alguna oportunidad aislada con la que ya firmó una victoria la temporada pasada en el Bernabéu con un golazo de Satriano.

Posibles alineaciones de Barcelona y Getafe

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Adeyemi; y Gabriel Jesús.

Getafe: Soria; Andrés García, Djené, Gudelj, Zaid Romero, Mojica; Mario Martín, Mangala, Terrats; Azón y Enes Ünal.