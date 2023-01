Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad en Copa del Rey

Xavi Hernández está preparado para un partidazo ante la Real Sociedad. El Barça afronta los cuartos de final de la Copa del Rey ante el cuadro txuri-urdin. El entrenador egarense podrá contar con toda la plantilla al completo pese a las molestias que sufrían algunos de sus jugadores como Andreas Christensen, Frenkie de Jong o Ronald Araujo. Los tres están en la lista y podrían formar de inicio en la alineación del Barcelona.

Marc-André Ter Stegen apunta a titular copero pese a que Xavi no quiso desvelar si sería él o Iñaki Peña el que ocuparía el puesto en esta eliminatoria. Hasta el momento, en los partidos previos de Copa del Rey ha sido el canterano el elegido pero todo apunta a que el alemán volverá a salir de inicio en el torneo copero ante la complejidad y exigencia del encuentro ante la Real Sociedad.

Las molestias de Christensen se quedaron en eso, en molestias, y está disponible para este partido. También lo está Ronald Araujo, que no tuvo minutos ante el Getafe por precaución, tras regresar con molestias de la Supercopa de España. Sólo se prevé al uruguayo en el once inicial, junto a Marcos Alonso como pareja de centrales y con Jordi Alba y Jules Koundé como laterales.

Otro que no jugó por precaución ante el Getafe fue Frenkie de Jong y todo apunta a que saldrá de inicio ante la Real Sociedad, muy posiblemente como alternativa a Busquets, dándole descanso también al capitán. Gavi y Pedri serán los escoltas, como interiores, y puede recuperar un tridente de ataque al poder contar en este partido con Ferran Torres y Robert Lewandowski, ambos previsiblemente titulares ya que no podrán estar este fin de semana en Liga ya que cumplirán su último partido de sanción. Ousmane Dembélé completaría el trío ofensivo si es que Xavi no decide poblar el centro del campo y no dar descanso a Busquets, poniéndole de inicio ante el posible control de la Real.

Alineación del Barcelona

Esta es la alineación del Barcelona ante la Real Sociedad: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Marcos Alonso, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Gavi; Dembélé, Lewandowski y Ferran Torres.

Alineación de la Real Sociedad

Imanol Alguacil, por su parte, alineará en portería a Remiro, mientras que la línea de cuatro será para Aritz, Zubeldia, Le Normand y Aihen. El centro del campo será para Zubimendi, Brais y Illarramendi, y justo por delante a Kubo, Sörloth y Oyarzabal.