Alineación del Barcelona contra el Intercity en la Copa del Rey: Xavi apuesta por rotaciones y por Araujo

Momento para los menos habituales en la alineación que planea Xavi Hernández para el encuentro del Barcelona ante el Intercity de dieciseisavos de Copa del Rey. El técnico culé, tras el tropiezo en la vuelta a la competición ante el Espanyol, busca un once que evite sustos ante el conjunto alicantino que entrena el argentino Gustavo Siviero pero dando descanso a los más habituales y otorgando oportunidades a los que menos rodaje están teniendo.

Para empezar hay dudas en la portería. Ter Stegen descansará seguro pero está por ver quién ocupa su lugar ya que Iñaki Peña no podría jugar con el primer equipo al tener ficha del filial y ser mayor de sub 23, por lo que Arnau Tenas podría tener su oportunidad. El Barça, en cualquier caso, ya ha tramitado la ficha de Peña, que pasará a ser jugador del primer equipo durante las próximas horas aunque quizá no llegue a tiempo para el Intercity.

Xavi fue rotundo y confirmó que Ronald Araujo será titular ante el Intercity en los primeros minutos del uruguayo tras superar su lesión. «Está al cien por cien», decía el entrenador sobre el central, que posiblemente está acompañado en la zaga de Eric García. Balde y Bellerín apuntan a ocupar los laterales.

Memphis entra en el once

Tras el descanso para Busquets, el pivote apunta a ser titular en el centro del campo culé, aunque no podría descartarse que fuera Kessié el que ocupara ese lugar. El africano saldrá de inicio seguro y sólo falta conocer si repetirán de inicio De Jong o Gavi, o bien se le da la oportunidad como titular a Pablo Torre.

Ofensivamente, y a tenor de los titulares en la pasada jornada ante el Espanyol, el tridente que debe salir de inicio lo conforman Ferran Torres, Memphis y Ousmane Dembélé. Robert Lewandowski no está en la convocatoria por lo que no podrá salir al rescate en caso de emergencia.