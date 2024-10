Alineación del Barcelona contra el Bayern de Múnich: Flick duda con Olmo, Fermín o De Jong

La alineación del Barcelona para medirse al Bayern de Múnich en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League tendrá como novedad una nueva pieza como titular en el centro del campo tras la lesión de Eric García. El técnico azulgrana duda con Fermín López, Dani Olmo o Frenkie De Jong para ocupar esa posición junto a Pedri y Casadó.

El Barcelona recibe este miércoles al Bayern de Múnich, su bestia negra, en el Olímpico de Montjuic con motivo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League. Un partido complicado para los de Flick y que será un gran examen para el técnico alemán ante su ex equipo. Un duelo para medir la verdadera fuerza del equipo blaugrana.

La alineación del Barcelona comienza en la portería y ahí no hay dudas, de momento. El pasado fin de semana, el propio Hansi Flick en rueda de prensa ya confirmó que Iñaki Peña sería titular contra el Sevilla y frente al Bayern de Múnich. Y añadió que en sus planes no entra la rotación de porteros. El canterano jugó el domingo y repetirá este miércoles bajo palos en la Champions League. Szczesny, por lo tanto, tendrá que seguir esperando su oportunidad.

En la defensa del Barcelona para medirse al Bayern de Múnich tampoco hay novedades. Flick todavía no tiene mucho margen en esa parcela y ha encontrado cuatro jugadores de garantías que lo están jugando todo. Y este partido es crucial y de máxima dureza. Koundé formará en el lateral derecho y Balde en el izquierdo. La pareja de centrales será la formada por Cubarsí e Íñigo Martínez.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona, Pedri y Casadó son indiscutibles. Es cierto que el cuadro culé ya ha recuperado a varios futbolistas en esa posición. Pero estos dos jugadores son fijos. La duda de Flick es en la tercera pata. Eric García es baja y el alemán duda entre De Jong, Fermín López o Dani Olmo para sustituirle. El holandés o el andaluz son los que más papeletas tienen.

Y en la delantera del Barcelona no hay dudas en el once titular. Hansi Flick saldrá de inicio contra el Bayern de Múnich con su tripleta de lujo. No hay descansos. Raphinha jugará en una banda, Lamine Yamal en la otra y Robert Lewandowski en la punta de ataque frente a su ex equipo.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Bayern de Múnich en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Fermín López, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.