Alineación del Barça contra el Shakhtar en la Champions League: Xavi tirará de rotaciones

Xavi Hernández no reservará nada para el partido ante el Shakhtar Donetsk. El conjunto azulgrana tiene la oportunidad para firmar matemáticamente el pase a los octavos de final tras dos años de importantes fracasos en esta competición. Por ello, alineación del Barça contará con sus mejores hombres con el objetivo de sumar tres puntos más, que serían 12 en la clasificación y ser equipo de la siguiente ronda en Champions League.

No se descartan rotaciones en el once del Barcelona en todas las líneas. Pero el que no rotará es Ter Stegen. El portero alemán lo ha jugado todo esta temporada y no será menos este martes ante el Shakhtar Donetsk. El capitán del Barcelona volvió a ser decisivo ante la Real Sociedad con sus paradas y volverá a defender la portería azulgrana.

En defensa pueden venir las primeras novedades. Joao Cancelo, que viene dos partidos seguidos jugando como extremo, podría descansar después de jugarlo todo como titular y prácticamente el 100% de los minutos desde que fichó por el Barcelona el último día de mercado. En la posición de lateral diestro podría entrar de nuevo Ronald Araujo para que en el centro de la defensa actúe Christensen y Koundé. En el caso del danés viene de no disputar ni un solo minuto ante la Real Sociedad. En el lateral zurdo podría aparecer también Marcos Alonso para dar descanso a Balde.

En el centro del campo, Oriol Romeu, que ha sido suplente en los dos últimos partidos del Barcelona, podría ser la novedad en la alineación. El español acompañaría a Gavi y Gündogan. En el caso del ‘6’ azulgrana está sancionado para el partido de este fin de semana ante el Alavés, por lo que su presencia en el once se da por descontada. Por otro lado, Pedri todavía deberá esperar un poco más para verse de nuevo en el once de Xavi Hernández. Después de 10 meses de lesión, el Barça quiere ir con cautela.

Rotaciones en ataque

Lewandowski será titular por segundo partido consecutivo. El polaco quieren volver a la senda del gol tras cinco partidos sin hacerlo con la camiseta del Barcelona, concretamente desde el pasado 23 de septiembre en la remontada por 3-2 ante el Celta de Vigo en Montjuic. El ex del Bayern de Munich jugó tan solo una hora ante la Real Sociedad y volverá a ser de la partida ante el Shakhtar Donetsk.

Las dudas están en sus acompañantes, en los extremos. Todo hace indicar que Raphinha, tras dos partidos siendo suplente después de la lesión que sufrió en el partido ante el Sevilla, volverá a la alineación del Barça para acompañar al polaco. El tercero en ataque podría ser Joao Félix que no ha anotado gol en sus últimos ocho partidos con la camiseta del Barcelona. No obstante, Xavi podría darle una nueva oportunidad como titular. Aunque no se descarta que Ferran Torres ocupe el puesto del portugués y que este descanse después de haberlo jugado prácticamente todo desde que fichó por el Barcelona el último día de mercado.