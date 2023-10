Alfonso rompe su silencio después de que el Getafe le quite su nombre al estadio

Alfonso Pérez rompió su silencio tras la última polémica producida este miércoles en torno a sus declaraciones hablando sobre el fútbol femenino. El ex futbolista opinó sobre la equiparación salarial entre los hombres y las mujeres e inmediatamente el Getafe Club de Fútbol, que tenía su nombre en el estadio, decidió retirarlo en una decisión con el Ayuntamiento socialista de Getafe.

«Quería hacer este video para aclarar lo ocurrido el otro día a raíz de la entrevista. Sobre el titular que sale de Guardiola y de las chicas del fútbol femenino tengo que decir que Guardiola ha sido compañero mío y es muy buen amigo. Lo único que no comparto es su ideología. La respeto pero no la comparto. Todo jugador o jugadora de cualquier deporte no se siente identificado con su país me parece honesto que renuncie a ir a la selección», comienza en un video de más de nueve minutos explicándose.

Y Alfonso Pérez, que tenía su nombre en el estadio del Getafe, se reafirma en lo que dijo en aquella entrevista: «Eso es una evidencia en la que el futbol masculino genera muchos más ingresos y tiene mucha mayor repercusión mediática que cualquier partido de fútbol femenino. Por desgracia es así y nunca va a poder compararse. Ojalá tengan muchísimos ingresos y repercusión mediática».

Por otro lado, el ex futbolista pone el ejemplo de la moda. «Al igual que las modelos mujeres tienen mayor repercusión que los hombres en el mundo de la moda. Es una cosa evidente y siempre ha sido así», comenta.»A pesar de todo, a mucha gente le molesta que digan la verdad.hay una parte de la sociedad que te critica y creo que no he dicho ninguna mentira sino una realidad. Si a alguien no le gusta esto, va y te critica», añade.

«No tenemos nada en contra de las mujeres. Tengo una madre, una esposa y a mi hija que juega al fútbol, pero nunca llegará a compararse con los jugadores de fútbol», prosigue el ex futbolista.

Decisión del Getafe

«El estadio municipal de la ciudad de Getafe, cedido al Getafe Club de Fútbol por un periodo de cuarenta años, pasará a denominarse únicamente Coliseum tras las declaraciones de Alfonso Pérez, natural de Getafe y campeón olímpico con la selección española», comienza diciendo el comunicado publicado por el ayuntamiento de Getafe después de que la alcaldesa dejara caer esta posibilidad.

En el comunicado hacen referencia a las declaraciones de Alfonso Pérez en las que «señalaba la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad; minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego».

Apoyo de Ayuso

«La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder», respondió en sus redes sociales la presidenta de la Comunidad de Madrid ante esta decisión del Getafe Club de Fútbol en consonancia con el Ayuntamiento socialista. Ayuso ha defendido a Alfonso Pérez por sus recientes declaraciones sobre el fútbol femenino.