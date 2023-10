Alfonso retrata a la alcaldesa de Getafe con una foto de cuando fue embajador de la Champions femenina

Alfonso Pérez ha retratado a la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, con una fotografía publicada en sus redes sociales de cuando fue embajador de la Champions femenina tras la polémica retirada de su nombre al estadio del conjunto azulón después de sus polémicas palabras.

«Se me está juzgando por no respetar la igualdad y los derechos de las mujeres. Sara Hernández y Ayuntamiento de Getafe, esta foto fue de cuando fui Embajador de la final de la UEFA Champions League femenina en el ex Coliseum Alfonso Pérez con Milene Domíngues, una gran jugadora», afirmó el propio Alfonso Pérez en sus redes sociales.

Se me está juzgando por no respetar la igualdad y los derechos de las mujeres.

⁦@sara_heba⁩ ⁦@aytogetafe⁩

Esa foto fue de cuando fui Embajador de la final de la UEFA Champions League Femenina en el ex Coliseum Alfonso Pérez con Milene Domíngues,una gran jugadora. pic.twitter.com/IqmZh3rvF0 — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) October 5, 2023

El Coliseum, estadio del Getafe, ya no llevará el nombre de Alfonso Pérez. El Ayuntamiento de Getafe y el club azulón anunciaron el pasado miércoles el cambio de denominación del estadio madrileño tras las polémicas declaraciones del ex jugador del Real Madrid y la selección española. Se eliminará el nombre de Alfonso Pérez y pasará a llamarse únicamente Coliseum, aunque la entidad azulona «se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum», según el comunicado.

«El estadio municipal de la ciudad de Getafe, cedido al Getafe Club de Fútbol por un periodo de cuarenta años, pasará a denominarse únicamente Coliseum tras las declaraciones de Alfonso Pérez, natural de Getafe y campeón olímpico con la selección española», comienza diciendo el comunicado publicado por el ayuntamiento de Getafe después de que la alcaldesa socialista dejara caer esta posibilidad.

Alfonso Pérez rompe su silencio

Es la segunda vez en menos de 24 horas que Alfonso Pérez utiliza sus redes sociales para romper su silencio tras esta polémica. El ex futbolista opinó sobre la equiparación salarial entre los hombres y las mujeres e inmediatamente el Getafe Club de Fútbol, que tenía su nombre en el estadio, decidió retirarlo en una decisión conjunta con el Ayuntamiento socialista de Getafe.

«Quería hacer este video para aclarar lo ocurrido el otro día a raíz de la entrevista. Sobre el titular que sale de Guardiola y de las chicas del fútbol femenino tengo que decir que Guardiola ha sido compañero mío y es muy buen amigo. Lo único que no comparto es su ideología. La respeto, pero no la comparto. Todo jugador o jugadora de cualquier deporte que no se sienta identificado con su país me parece honesto que renuncie a ir a la selección», comenzó afirmando en un video de más de nueve minutos donde dio sus explicaciones.

«Eso es una evidencia en la que el futbol masculino genera muchos más ingresos y tiene mucha mayor repercusión mediática que cualquier partido de fútbol femenino. Por desgracia es así y nunca va a poder compararse. Ojalá tengan muchísimos ingresos y repercusión mediática», continuó Alfonso Pérez en su extenso comunicado.

Ayuso apoyó a Alfonso

«La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano ex jugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder», respondió en sus redes sociales la presidenta de la Comunidad de Madrid ante esta decisión del Getafe Club de Fútbol en consonancia con el Ayuntamiento socialista. Ayuso ha defendido a Alfonso Pérez por sus recientes declaraciones sobre el fútbol femenino.