Álex Márquez: «Si tengo el OK médico es para salir y dar el cien por cien»

Álex Márquez atendió a los medios de comunicación tras sufrir una fuerte caída en el libre cuatro que le impidió salir a la qualy del GP de Cataluña de MotoGP, por lo que saldrá último. El piloto catalán confirmó que no tiene nada roto pero se mostró cauto de cara a la carrera, para la cual deberá recibir el OK del médico para poder competir ya que el golpe ha sido bastante fuerte.

Opciones de correr

«Mañana tengo otro chequeo médico por la mañana. No hay nada roto. Tengo golpes por todos los sitios y un diente roto, pero por fortuna he salido caminando, que es lo más importante. Estaba dando mi cien por cien, como siempre, así que a seguir, a intentar hacer la carrera, aunque salgamos muy atrás, para ayudar a Honda y dar toda la información que podamos».

Caída

«Tal como íbamos, sinceramente, antes del FP4 ya sabía que la calificación sería difícil, porque iba muy al límite, sin feeling. Ha sido una caída en un punto en el que no me lo esperaba. Se ha bloqueado de repente y he perdido el tren delantero. Aún no he visto la caída, porque no me ha dado tiempo, pero estaba tirando, como hago siempre, porque nunca me guardo nada. Es de esas caídas que te hacen perder mucha confianza».

¿Dónde tiene principalmente el golpe o el dolor?

«En los codos y un poco en el radio, que tengo un golpe fuerte, pero lo que más me preocupa es más la cabeza. Por eso mañana tendré que ser realista. Ahora me duele la cabeza, como es normal, pero creo que mañana no tendré ningún problema».

Cuando da el cien por cien la moto le falla

«Sí, pero no entra en mi cabeza eso de reservarme, porque si nos reservamos seríamos últimos. Siempre intento dar el cien por cien. Estábamos probando cosas en esos momentos y estaba haciendo ritmo. Tenía delante a Aleix, que estaba haciendo buen ritmo, sin que se me fuera muchísimo, algo que para nosotros es bueno, y nunca me voy a guardarme nada. Para guardarme cosas, me quedo en casa».

¿Esa es la actitud para la carrera, darlo todo?

«Exacto. A medio gas, nunca. Si tengo el OK médico es para salir y dar el cien por cien».

¿Qué ha visto al rodar detrás de Aleix?

«Ya rodé ayer en el FP2 y, nada, de la curva tres a la cinco ya perdía medio segundo, así que no podía hacer nada más».